Ykkösaamussa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen – mitä haluat kysyä häneltä?

Sähkön hintapiikki viime perjantaina oli järkytys monille. Kova pakkanen ja energialaitosten ongelmat toteutuivat yhtä aikaa. Sähköpulasta selvittiin, kun kuluttajat säästivät toimillaan sähköä lähes yhden ydinvoimalan tuotannon verran. Tilanne oli monelle oppimisen paikka.

Suomen perusvoima on ennen kaikkea ydinvoimaa, sääriippuvainen sähköenergia viime vuosina huimasti lisääntynyttä tuulivoimaa ja säätövoima pääasiassa vesivoimaa. Kysymys kuuluu, miten näillä pärjätään tulevaisuudessa, kun toiveet kohdistuvat teollisuudessa paljon sähköä kuluttavaan vihreään tai puhtaaseen siirtymään ja kotitalouksistakin yhä useampi hankkii mm. sähköauton.

Keskustelua käydään myös siitä, miten Suomi pystyy pitämään kiinni kunnianhimoisista ilmastotavoitteistaan.

Ykkösaamun vieraana on lauantaina energia-asioista vastaava ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen, kok. Hän on taustansa takia myös puolueensa Venäjä-tuntijoita. Suora lähetys TV1:ssä ja Yle Radio 1:ssä alkaa kello 10.05. Haastattelijana on Seija Vaaherkumpu.

