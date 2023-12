Analyysi: Yksi aikakausi päättyi, kun vuoden katsotuimmat elokuvat eivät olleet jatko-osia

2023 oli poikkeuksellinen elokuvavuosi.

Monet ennakkosuosikit epäonnistuivat ja vanhojen sankarien vetovoimat yliarvioitiin. Loppuvuosi oli tavallista laihempi, kun Hollywoodin näyttelijöiden ja käsikirjoittajien lakot keskeyttivät tuotantoja ja lykkäsivät elokuvia sekä sarjoja jopa ensi vuoden puolelle.

Lakkojen taloudelliset vaikutukset Hollywoodille olivat valtavia, mutta voittoja saatiin. Sekä käsikirjoittajat että näyttelijät saivat neuvoteltua reilumpia korvauksia sekä rajoituksia tekoälyn käyttöön.

Marvel Studios ja DC Studios olivat molemmat kriisissä, kun iso yleisö osoitti merkkejä supersankariähkystä. Kristillistä maailmankuvaa tarjoillut Sound of Freedom kiilasi takavasemmalta vuoden suosituimmaksi indie-elokuvaksi, vaikka sen tähti levitti salaliittoteorioita ja tosielämän päähenkilöä syytetään rikoksista.

Suomalaiset elokuvat jatkoivat voittokulkuaan maailmalla, ja tammikuussa jännätään Oscar-julkistuksia.

Yhdysvalloissa teattereissa käytiin entistä vähemmän, ja Suomessakin isot teatterihitit olivat vähissä: neljätoista vuoden 2023 ensi-iltaa on toistaiseksi ylittänyt sadan tuhannen katsojan rajan, kun viisi vuotta sitten samaan ylsi 27 elokuvaa.

Barbie päihitti supersankarit

Vuoden kolme tuottoisinta elokuvaa maailmanlaajuisesti olivat Barbie, The Super Mario Bros. Movie ja Oppenheimer.

Yksikään ei ole jatko-osa, ja se on poikkeuksellista. Viimeksi näin kävi vuonna 2001.

Supersankarit ovat dominoineet Hollywoodia pitkään. Vuosi 2023 tuntuu vedenjakajalta, vaikka merkkejä muutoksesta on ollut ilmassa pidempään. Ennätyksiä rikkoneen Avengers: Endgamen jälkeen Marvel on ajanut itseään umpikujaan, ja DC:llä on mennyt vielä huonommin.

Vuoden isoimmaksi elokuvaksi nousi Greta Gerwigin ohjaama Barbie. Feministinen metakomedia tahkosi maailmalla yli 1,3 miljardia euroa.

Barbien ja The Super Mario Bros. Movien myötä supersankarit ovat saamassa haastajia. Mattel Films kaavailee kymmeniä leluihin perustuvia elokuvia, ja Nintendolla on jo työn alla videopelisarja The Legend of Zeldan filmatisointi.

Christopher Nolanin kolmetuntinen elämäkertaelokuva Oppenheimer tuotti melkein miljardin. Se ja Barbie julkaistiin samana päivänä, ja #Barbenheimer-ilmiö ruokki molempien suosiota.

Varjoon jäivät vanhat hittisarjat. Indiana Jones and the Dial of Destiny aiheutti Disneylle joidenkin arvioiden mukaan jopa sadan miljoonan dollarin tappion, vaikka Suomessa se oli vuoden isoimpia hittejä. Mission Impossible – Dead Reckoning Part One menestyi maailmalla paremmin, täällä paljon huonommin.

Avaa kuvien katselu Cillian Murphy näytteli J. Robert Oppenheimeria Christopher Nolanin ohjaamassa elokuvassa. Kuva: Universal Pictures / BACKGRID

Teattereihin mentiin pelkäämään

Pelkääminen porukalla on monesta hauskempaa kuin yksin, ja varsinkin nuoremmat ilakoivat kauhuelokuvien näytöksissä välillä häiriöksi asti.

Yhteisöllisyyden tarve näkyi vuonna 2023 kauhuelokuvien suosiossa.

Menestyksiä olivat muun muassa Saw X (100 miljoonaa euroa maailmanlaajuisesti), Manaaja: Uskon merkki (123 miljoonaa), Evil Dead Rise (132 miljoonaa), Scream VI (152 miljoonaa), M3GAN (161 miljoonaa), Insidious: The Red Door (170 miljoonaa), Nunna II (242 miljoonaa) ja Five Nights at Freddy’s (261 miljoonaa).

Yhdenkään edellä mainitun budjetti ei ollut yli 35 miljoonaa euroa. Studioille kauhuelokuvat ovat tyypillisesti hyviä sijoituksia. Pienellä sijoituksella voi saada aikaan ison menestyksen.

Kulttuurisotia

Alejandro Monteverden ohjaama ihmiskauppatrilleri Sound of Freedom valmistui vaatimattomalla 14,5 miljoonan dollarin budjetilla ja tuotti melkein 250 miljoonaa dollaria. Tositapahtumiin perustuva ja kristillisiä arvoja ajava elokuva on vuoden isoin indie-menestys.

Kohuja riitti. Näyttelijä Jim Caviezel toisteli haastatteluissa QAnon-salaliittoteorioita. Elokuvan tosielämän päähenkilöä, lapsia pelastavaa Tim Ballardia, epäillään muun muassa seksuaalirikoksista.

Levittäjä masinoi Sound of Freedomin ympärille onnistuneen hyväntekeväisyyskampanjan. Katsoja saattoi ostaa näytöksiin ylimääräisiä lippuja ja tukea näin sotaa pahuutta vastaan. Suosiota ruokkivat myös nimekkäät tukijat Donald Trumpista Elon Muskiin.

Kohuttu ja yleisöjä jakanut Sound of Freedom sai teatteriensi-illan myös Suomessa.

Yhdysvaltojen kulttuurisodat näkyivät yhä vahvemmin siinä, miten yleisöt suhtautuivat elokuviin. Konservatiivit ja oikeisto syyttivät woke-ideologian vallanneen Hollywoodin, liberaali vasemmisto moitti Sound of Freedomin kaltaisia teoksia ahdasmielisiksi.

Kulttuurisotia käytiin myös Disneyn ympärillä. Joidenkin näkemys on, että woke-kulttuuri nitistää perinteiset perhearvot.

Kun latinonäyttelijä Rachel Zeglerin kertoi tulevan Lumikki-elokuvan olevan modernin feministinen tulkinta rakastetusta sadusta, wokea vastustava oikeisto älähti. Konservatiivimedia Daily Wire päätti tehdä oman versionsa Lumikista. Snow White and the Evil Queenin pääosassa nähdään suosittu oikeistotubettaja Brett Cooper.

Kotimaiset niittivät menestystä

Jalmari Helanderin toimintakomedia Sisu tuotti Yhdysvalloissa yli seitsemän miljoonaa dollaria ja muualla maailmalla saman verran lisää. Elokuva nousi avausviikonloppunaan Yhdysvaltain katsotuimpien elokuvien kärkikymmenikköön.

Avaa kuvien katselu Jorma Tommilan näyttelemä kullankaivaja taistelee natseja vastaan Jalmari Helanderin Sisussa. Kuva: Antti Rastivo

Joulukuussa Suomen elokuvasäätiö myönsi kehittämistukea Sisu 2:lle. Tekijäporukka on sama: ohjaaja Helander, näyttelijä Jorma Tommila ja tuottaja Petri Jokiranta.

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet palkittiin puolestaan Cannesin elokuvajuhlilla juryn palkinnolla. Rappioromanttista komediaa ovat kehuneet kaikki New York Timesista The Guardianiin.

Joulukuussa Kuolleet lehdet pokkasi kaksi Golden Globe -ehdokkuutta, ja 23. tammikuuta selviää, saako elokuva myös Oscar-ehdokkuuksia.

Muitakin menestyjiä vuoteen mahtui. Selma Vilhusen Neljä pientä aikuista avasi Göteborgin elokuvajuhlilla ja saa teatterilevityksen muun muassa Ranskassa ja Ruotsissa. Tia Kouvon Mummola on palkittu ainakin Lyypekissä, Soulissa, Riikassa, Transilvaniassa, Brysselissä ja Valenciassa.

Suomalaisista lyhytelokuvat eivät nouse usein otsikoihin, vaikka niitä näytetään säännöllisesti arvostetuilla festivaaleilla.

Heta Jäälinojan Nun or Never! ja Iiti Yli-Harjan Blush – An Extraordinary Voyage, molemmat lyhytanimaatioita, kiersivät kymmeniä festivaaleja. Elina Talvensaaren How to Please valittiin maailman tärkeimmän dokumenttielokuvafestivaalin IDFA:n lyhytelokuvien kilpasarjaan.