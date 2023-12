Ari Taivalsaari pyörittää yli 50 miljoonan euron pikaruokabisnestä ja häntä ärsyttää roskaruoasta puhuminen

Jyväskylän Palokkaan torstaiaamuna avattu McDonald’s on ketjun 73. ravintola Suomessa. Muutamaa tuntia myöhemmin avautui 74. ravintola Kotkan Jumalniemessä ja tänään perjantaina 75. Tampereelle. Ketju on tänä vuonna kasvanut kuudella uudella avauksella.

Palokan ”Mäkkäri” on yrittäjä Ari Taivalsaarelle jo kolmas Jyväskylässä. Aiemmat sijaitsevat keskustassa ja Tourulassa. Taivalsaari on yli 50 miljoonan liikevaihdollaan Suomen suurin McDonald’s -yrittäjä. Koko ketjun liikevaihto Suomessa on 274 miljoonaa euroa.

Taivalsaaren mukaan ruuan kotiinkuljetus- ja autokaistamyynti yhteenlaskettuna nousee ajoittain jopa 80 prosenttiin ravintolasta riippuen.

– Mobiilitilaus kasvaa tällä hetkellä eli asiakas voi kännykällä tilata ja maksaa joko autokaistalla tai salissa pöydästä käsin.

Tiloissa on tämän vuoksi huomioitu yleistyneet ruuan kotiinkuljetuspalvelut. Woltin ja Foodoran ruokaläheteille on oma sisäänkäynti ja tila.

– Kotiinkuljetuksen määrä on ajoittain niin suurta ja salitilat pieniä, että joskus kuskit meinaavat varata kaikki pöydät, kertoo Taivalsaari.

Palokan ravintola on auki yötäpäivää ja autokaistalla on kaksi tilauspistettä. Sisältä löytyvät digitaaliset tilauskioskit ja pöytiintarjoilu. Pysäköintialueella on latauspisteet sähköautoille.

Avaa kuvien katselu Ari Taivalsaaren 13 ”Mäkkäriä” edustavat viidesosaa koko ketjun liikevaihdosta. Kuva: Kalle Pallonen / Yle

Vain käärepaperi on roskaa

Taivalsaari harmittelee edelleenkin hampurilaisten yhteydessä esiintyvää roskaruoka-termiä.

– Meillä roskaa on käärepaperi, jonka paikka on roskiksessa, mutta varsinainen ruoka ei varmasti koskaan ole roskaa.

Ari Taivalsaari pyörittää hampurilaisravintoloita kuudella paikkakunnalla: Jyväskylässä, Kuopiossa, Joensuussa, Lahdessa ja Oulussa ja Kempeleessä. Palokan ravintola on hänelle jo 13.

Palokan tontti Nelostien kupeessa on Taivalsaaren oma löytö ja se sai myös ketjun hyväksynnän.

– Tästä on näkyvyys ohikulkutielle ja poikkeuksellisen hieno saavutettavuus. Tourulassa kärsittiin, että oltiin tienvarressa, mutta ei kuitenkaan ihan löydettävissä, jos ei meitä tiedetty.

Kolmen uuden ravintolan avaus vuoden lopulla vihjaa McDonald’s -ketjun laajennushaluihin. Ari Taivalsaari vahvistaa halun.

– Vuosien tauon jälkeen nähdään, että markkinaa on vielä uusille ravintoloille ja uskon että tullaan myös pienemmille paikkakunnille, jopa 20-30 000 asukkaan alueille.