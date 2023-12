Räjähtikö raketti liian aikaisin? Näin ennakkopamauttelija voi kärsiä seurauksista

Uusivuosi lähestyy ja innokkaimmat ovat jo alkaneet räjäyttelemään raketteja.

Itä-Suomen poliisin ylikonstaapeli Toni Reinikainen on seurannut tapaa jo parin vuosikymmenen ajan, ja samanlainen ruljanssi on jatkunut koko hänen uransa ajan. Aiemmin raketit sai ostaa haltuunsa jo joulukuun alussa, mikä näkyi pidempiaikaisena pamautteluna.

Käytännössä ilotulitteiden räjäyttely alkaa vuosittain samana päivänä kuin rakettien myyntikin. Tämä vuosi ei Reinikaisen sanoin ollut poikkeus.

– Olin hieman yllättynyt, että myynnin alettua ensimmäiset ilmoitukset tulivat vasta iltapäivästä, eikä heti aamusta.

Etelä-Savon alueella ensimmäiset postilaatikot ovat räjähdelleet heti myynnin alettua, mutta tavatonta ei ylikonstaapelin mukaan ole myöskään, että raketit paukkuvat pitkin vuotta.

Myös alaikäisellä on vahingonkorvausvastuu

Reinikaisen mukaan ennakkopaukuttelijat ovat useimmiten alaikäisiä. Heidän kohdallaan mukaan astuu usein myös lastensuojeluilmoitus, kun kyseessä on alaikäisen tekemä rikos.

Rikosoikeudellinen vastuu koskee 15 vuotta täyttäneitä, mutta laissa ei toistaiseksi ole määritelty ikärajaa vahingonkorvausvastuulle. Reinikainen muistaa vuosien varrelta tapauksia, joissa rahalliset korvaukset ovat nousseet suuriksikin summiksi.

– Joskus on ollut tapauksia, joissa esimerkiksi useampien postilaatikkojen tuhoamisen takana ollut henkilö on jäänyt kiinni. Puhutaan isoista seteleistä kun on ruvettu korvaamaan useita postilaatikoita.

Rakettien myynti kuluttajille jakaa mielipiteet puolesta ja vastaan

Reinikainen näkee rakettien myynnin dilemmana: myyjät ovat usein esimerkiksi urheiluseuroja tai järjestöjä, joille rakettien myynti on varainhankinnan nimissä tärkeää.

– Helpommalla päästäisi, kun ilotulitenäytöksistä vastaisi vain ammattilaiset, Reinikainen tuumii.

Reinikainen toivoisi järkeä rakettien räjäyttelijöille. Hänen mukaansa etenkin nuorten olisi hyvä ymmärtää, ettei vastaavilla rikoksilla todellisuudessa nosta omaa egoaan.

– Sääntö on, että 18 vuotta täyttänyt saa uudenvuoden aattona kello 18–02 välillä räjäyttää kieltoalueiden ulkopuolella, suojavarusteissa sellaisessa paikassa, missä ei ole muita ihan lähellä ja paikassa missä ei syttymisvaaraa.

Muuna aikana ilotulitteiden käytöstä tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle.