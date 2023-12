Suuret ihmismassat pakenevat Israelin hyökkäystä Gazan keskiosassa

YK:n alaisen järjestön mukaan Gazassa on noin 150 000 siviiliä, joilla ei ole pakopaikkaa tiedossa.

Kymmenet tuhannet ihmiset pakenevat Israelin joukkojen iskuja Gazan kaistan keskiosassa. Pakenijoista suurin osa on jo kertaalleen paennut kodeistaan Gazan pohjoisosassa.

Israel on torstaina pommittanut myös Khan Younisin kaupunkia Gazan eteläosassa.

YK:n palestiinalaisia avustavan järjestön UNRWA:n mukaan Gazassa on noin 150 000 siviiliä, joilla ei ole mitään paikkaa, minne mennä. Heidän joukossaan on pieniä lapsia, vauvoja kantavia äitejä, vammaisia ja vanhuksia, UNRWA kertoo brittilehti The Guardianin mukaan.

WHO: Ruokatarpeille välitön tarve

Maailman terveysjärjestö WHO vetosi keskiviikkona kansainväliseen yhteisöön välittömien toimien tekemiseksi, jotta akuuttiin ruokapulaan pystyttäisiin puuttumaan nykyistä paremmin.

WHO toteaa lausunnossaan, että järjestön toiminnan ja henkilökunnan turvaamiseksi koko Gaza tarvitsee välittömästi lisää ruokatarpeita.

UNRWA:n mukaan noin 40 prosenttia Gazan väestöstä on nälänhädän partaalla. Järjestö jakaa ruokaa Gazan eteläosassa, mutta sielläkin avun tarpeessa on neljä kertaa enemmän ihmisiä kuin UNRWA kykenee auttamaan.

Terroristijärjestö Hamas jatkaa vastarintaansa. Israelin sotilaita on hyökkäyksessä kuollut 169. Israel sanoo jatkavansa iskuaan Gazaan, kunnes Hamas on nujerrettu.

Avaa kuvien katselu Palestiinalaisia pakolaislapsia ja äitejä teltassa Rafahissa Gazassa. Kuva: Mohammed Abed / AFP

Äärijärjestö Hamasin hallitseman Gazan terveysministeriön mukaan Gazan kaistalla on kuollut yli 21 300 ihmistä sen jälkeen, kun Israel aloitti sotilaalliset iskut alueelle Hamasin lokakuisen yllätyshyökkäyksen jälkeen.

Terveysministeriön edustaja kertoi torstaina, että Israelin raskaissa pommituksissa on vuorokauden sisällä kuollut yli 200 ihmistä.