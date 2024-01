Työntekijä jätti tulematta vuoroon ja irtisanoutui ilmoittamatta – tällaista on ravintola-alan nykypäivä

Pikkujoulukausi oli juuri alkamassa, kun ravintolan työntekijä päätti jättää ilmestymättä työvuoroon.

Ravintoloitsijat Teemu Kaijanen ja Anna-Kaisa Hasanen eivät saaneet irtisanoutumisesta ilmoitusta. He joutuivat soittamaan vapaalla olleen henkilön paikkaamaan poissaoloa.

Avaa kuvien katselu Vaihan ravintoloitsija Teemu Kaijanen sanoo ravintola-alan olevan erilainen kuin neljä vuotta sitten. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Mikkeliläinen yrittäjäpariskunta ei saanut palkattua uutta työntekijää ennen sesongin alkua.

Yrittäjien tilanne tiivistää ravintola-alan ongelman koko Suomessa: työntekijät vaihtavat työpaikkaa usein nopeastikin, eikä päteviä työntekijöitä ole tarjolla entiseen malliin.

– Ravintola-ala oli aivan erilainen neljä vuotta sitten, Kaijanen sanoo.

10 000 työtekijän kato

Moni koronapandemia-ajan rajoitustoimenpide kohdistui juuri ravintoloiden toimintaan.

– Se voi olla vaikuttanut yleiseen mielipiteeseen alasta, ravintola-alan työmarkkinajärjestö Maran työmarkkkinajohtaja Olli Varmo pohtii.

Pandemia-aika vei alalta arviolta 10 000 työntekijää.

Varmon mukaan muutamat alaa vaihtaneet ovat palanneet ravintolatyöhön. Usealle alanvaihto vaikuttaa olevan pysyvä.

Ravintola Pormestarin työntekijät Mikkelissä ovat yksimielisiä työnsä parhaasta puolesta. Video: Esa Huuhko

Työntekijöiden määrä on noussut parin vuoden takaisesta alhosta. Siitä huolimatta varsinkin muuttotappioalueilla työntekijätilanne on edelleen vaikea.

Kaijanen ja Hasanen omistavat kolme ravintolaa Mikkelissä. Heidän yrityksessään on kymmenen vakituista työntekijää: kokkeja, tarjoilijoita ja tiskaajia.

Osa työntekijöistä on ravintola-alalla kipeästi kaivattuja pitkän kokemuksen ammattilaisia.

”Pitää tyytyä siihen, kenet saa palkattua”

Työyhteisön jatkuva vaihtuminen kuormittaa myös vakituista henkilökuntaa.

Mari on työskennellyt alalla pitkään. Nuorten työmotivaatio ei Marin mukaan ole samanlainen kuin ennen.

Marin nimi on muutettu, koska alan piirit ovat pienet. Hän ei työskentele Kaijaselle ja Hasaselle.

Tämä ei ole enää sellainen ala, että työntekijöitä olisi loputtomasti tarjolla. Mari

Harjoittelijat eivät välttämättä ilmesty harjoittelupaikkoihin ollenkaan tai ilmoita viestillä sairastumisestaan. Harjoittelijoita on myös vähemmän kuin ennen.

Mari on työskennellyt pääasiassa tarjoilijana, mutta myös vetänyt karaokea. Tällä hetkellä hän työskentelee salipäällikkönä.

– Tämä ei ole enää sellainen ala, että työntekijöitä olisi loputtomasti tarjolla, vaan pitää tyytyä siihen, kenet saa palkattua.

Hyvä asenne korvasi koulutuksen

Palvelualojen ammattiliitto PAMin tietojen mukaan ala ei vedä valtakunnallisesti opiskelijoita entiseen tapaan. Maran mukaan tilanne on kuitenkin paranemassa.

Kaijanen ja Hasanen ovat tehneet yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Mikkelin seudulla ravintola-alan koulutuksen suosio on ollut kasvussa usean vuoden ajan.

Yrittäjien mukaan osa harjoitteluun tulleista opiskelijoista ei ole ollut toivotulla osaamisen tasolla. Yrittäjien kokemuksen mukaan nuorten asenteesta näkee, ettei ravintola-ala ole ollut ykkösvaihtoehto.

Avaa kuvien katselu Ravintolassa työskentelyn fyysiset vaatimukset voivat tulla yllätyksenä. Kuvituskuva. Kuva: Esa Huuhko / Yle

– Kuvitelmat alasta eivät kohdanneetkaan todellisuutta, Hasanen pohtii.

Esimerkiksi työn fyysisyys voi tulla yllätyksenä. Hasasen ja Kaijasen suurimmassa ravintolassa Pormestarissa kertyy serviisin aikana useita tuhansia askeleita.

Osa alan tehtävistä ei vaadi koulusta, joten moni opiskelija tienaa lisätuloja ravintola-alalta.

Niin sanottua läpikulkuefektiä on Maran työmarkkinajohtajan Olli Varmon mukaan mahdotonta välttää matalan työllistymiskynnyksen aloilla. Ravintola-ala on osalle työntekijöistä välietappi.

Avaa kuvien katselu Yrittäjä Anna-Kaisa Hasanen tekee päivittäin suorittavaa työtä omistamissaan ravintoloissa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Hasanen ja Kaijanen eivät vaadi enää ammattitutkintoa kaikilta työntekijöiltään, esimerkiksi tarjoilijoilta. Koulutuksen ja kokemuksen puutetta korvaa hyvä asenne.

Marin mielestä ravintola-alalla tarvitaan koulutusta ja kouluttautumista.

– Yrittäjät eivät välttämättä itsekään tiedä millaisia kultakimpaleita heillä on töissä. Pitkän linjan ammattilaisia, joilla on esimerkiksi valtava juomatietämys.

”Ravintola-ala nyt vain on tällainen”

Palvelualojen ammattiliitto PAMin sopimusasiantuntija Raimo Hoikkala sanoo, että alan palkkatasossa on parannettavaa. Moni työskentelee tuntipalkalla kuukausipalkan sijaan.

Ammattiliiton mukaan työnantajilla on myös iso vastuu alan vetovoimasta. Hoikkala toivoo, että työntekijöiden uupumiseen ennaltaehkäisyyn kiinnitettäisiin enemmän huomiota.

– On ollut aikoja, jolloin on sanottu, että ravintola-ala nyt vain on tällainen. Ei ravintola-ala ole erilainen kuin muutkaan alat. Tauot tulee saada pitää aina, ei vain silloin kun niille on aikaa, Hoikkala painottaa.