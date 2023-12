Nämä kaupungit kieltävät ilotulitukset keskustassa

Ihmiset kerääntyivät Joensuussa seuraamaan viime vuonna ilotulitusta. Ydinkeskustassa ilotulitteiden käyttö on kielletty.

Vuodenvaihteen ilotulituksessa pääsääntö koko maassa on, että ilotulitteita saa ampua uudenvuodenaattona kello 18 alkaen aina yöhön kello kahteen asti. Pelastuslaitokset ovat kuitenkin turvallisuussyistä asettaneet yksityisille ihmisille kieltoja ja rajoituksia joillekin alueille.

Yle on koonnut tähän juttuun tiedot saamistaan ilotulitusten rajoituksista.

Helsinki

Ilotulitteiden käyttö vuoden vaihtuessa on Helsingissä kielletty vilkkaimmilla alueilla. Kielto koskee ydinkeskustaa ja monien lähiöiden keskusaukioita.

Kieltoalueet Helsingissä Ydinkeskustan alue sisältää seuraavat katualueet: Yliopistonkatu – Mikonkatu – Rautatientori – Asema-aukio – Elielinaukio – Töölönlahdenkatu – Töölönlahden puisto – Makasiinipuisto – Kansalaistori – Mannerheiminaukio – Paasikivenaukio – Salomonkatu – Narinkkatori – Simonkatu – Mannerheimintie – Erottaja – Eteläesplanadi – Kauppatori – Mariankatu – Aleksanterinkatu – Senaatintori

Ydinkeskustan lisäksi kielto koskee Oulunkylän ostoskeskusta, Ylä-Malmin ja Ala-Malmin toreja, Pihlajamäen ostoskeskusta, Töölöntoria, Vanhaa kirkkopuistoa (nk. Ruttopuisto), Maatullinaukiota, Kontulan ostoskeskusta, Itäkeskuksen kauppakeskusta, Tallinnan aukiota, Helsingin Kauppahallin tausta- ja pysäköintialuetta, Sinebrychoffin puistoa, Kaisaniemen ja Kaivopuiston puistoa, Kannelmäen Sitratorin, Nuorisotalon ja Kannelmäen asema-alueita, Malminkartanon aukiota ja Malminkartanon asema-aluetta, Vaasan aukiota sekä Hakaniemen toria ja Ympyrätalon aluetta. Avaa

Ilotulitteiden käyttökielloilla pyritään parantamaan kokonaisturvallisuutta sekä vähentämään ihmisille, rakennuksille ja muulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja. Tavoitteena on myös vähentää ilotulitteista aiheutuvien muiden haittojen, kuten melun, savun sekä jätteiden määrää, ja siten parantaa yleistä viihtyvyyttä ja siisteyttä.

Uusimaa

Pelastuslaitoksen verkkosivujen mukaan teollisuusalueilla ilotulitteita ei saa käyttää. Lisäksi muutamat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kunnat ovat rajanneet ilotulitteiden käytön keskusta-alueillaan.

Hangossa keskustan alueella ilotulitus on sallittu vain Regattarannassa, Karjaalla ilotulitteita ei saa ampua rautatieaseman lähistöllä, Sammatissa ilotulitteiden käyttö on kielletty 300 metrin säteellä kirkosta ja Tammisaaren keskustassa saa ampua vain seuraavilla alueilla: Södra Viken, Ormnäs strand, Knipnäs strand, Handelshamnen ja Stallörsparken.

Avaa kuvien katselu Markkinoilla on nykyisin myös hiljaisia ilotulitteita. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Varsinais-Suomi

Pelastuslaitos muistuttaa, ettei raketteja saa ampua kaupunkien keskustoissa Turussa, Raisiossa, Uudessakaupungissa, Naantalissa eikä Paraisilla.

Ilotulitteiden käytön kieltämisellä määritellyillä alueilla pyritään parantamaan alueelle kokoontuvien ihmisten kokonaisturvallisuutta sekä vähentämään ihmisille, rakennuksille ja muulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja. Tavoitteena on myös vähentää ilotulitteista aiheutuvien muiden haittojen, kuten melun, savun sekä jätteiden määrää, ja siten parantaa yleistä viihtyvyyttä ja siisteyttä.

Etelä-Karjala

Lappeenrannassa rajoitetaan ilotulitteiden käyttöä kaupungin ydinkeskustassa, historiallisessa Linnoituksen kaupunginosassa sekä satamassa ja Kaupunginlahden rannalla, jossa järjestetään kaupungin virallinen uudenvuodenjuhla.

Kiellon perusteena on se, että ilotulitteiden käyttö voi aiheuttaa erityistä vaaraa rajatun alueen sisällä kokoontuville ihmisille, omaisuudelle sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille.

Ilotuliterajoitukset kaupungin keskustassa ja satamassa ovat olleet käytössä uudenvuodenaattona jo useita vuosia.

Satakunta

Ilotulitteiden käyttäminen on kielletty Porissa keskusta-alueella sekä Uudellakoivistolla ja Raumalla Vanhan Rauman alueella. Ilotulitteita ei myöskään saa ampua Porin ja Rauman satamien alueilla.

Kiellot ovat olleet voimassa näillä alueilla jo vuosia. Satakunnan pelastuslaitos muistuttaa, että ilotulitteita on käytettävä aina siten, ettei niiden käytöstä aiheudu henkilö- tai omaisuusvahingon vaaraa.

Avaa kuvien katselu Urheiluseura Porin Tarmosta Aleksi Nieminen, Jan Lidgren ja Erkki Kangas myymässä uudenvuoden raketteja. Kuva: Pipsa Uutto-Rajakallio / Yle

Pirkanmaa

Pelisäännöt uudenvuoden ilotulituksissa noudattavat Pirkanmaalla tuttuja linjoja. Poikkeuksellinen alue on Tampereen keskusta, jossa ilotulitteiden ampuminen on kielletty laajalta alueelta. Aluerajaus on itä-länsisuunnassa Viinikankadun – Kalevan puistotien tasalta suunnilleen Pyynikille ei yksityishenkilö saa ampua raketteja.

Yrittäjien tarjoama perinteinen ilotulitus järjestetään tänäkin vuonna Tampereen keskustassa. Se alkaa kello 22, ja tapahtumapaikka on Ratinan suvanto. Parhaat katselupaikat ovat Laukontorilla ja Koskenrannassa.

Avaa kuvien katselu Ilotulitteiden käyttökieltoalue ulottuu Tampereella lähes koko ydinkeskustan alueelle. Kuva: Pirkanmaan pelastuslaitos

Etelä-Savo

Mikkelissä ilotulitteiden ampuminen on kielletty kaupungin keskeisimmällä ruutukaava-alueella eli käytännössä Hallitustorin ja Kirkkopuiston alueilla.

Keski-Suomi

Jyväskylässä ilotulitteiden ampuminen keskustan ruutukaava-alueella on ollut kielletty usean vuoden ajan. Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan kiellon taustalla on rakennuspaloriski.

Pohjois-Savo

Raketteja ei saa ampua Kuopion ydinkeskustassa eikä Petosen asuinalueen keskustassa. Ilotulitteiden käyttö on kielletty myös Nilsiässä Tahkon keskustassa sekä Varkauden kaupungin Päiviönsaaressa.

Pohjois-Savossa järjestetään vuodenvaihteessa parikymmentä ilotulitusnäytöstä, mm. Iisalmessa, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa.

Avaa kuvien katselu Vuonna 31.12.2021 Iisalmen torille oli kokoontunut ihmisiä katsomaan raketteja. Kuva: Anne-Pauliina Rytkönen / Yle

Pohjois-Karjala

Ilotulitteiden käyttöä on tuttuun tapaan rajoitettu Joensuussa uudenvuoden juhlinnassa.

Ilotulitteiden käyttö on kielletty ydinkeskustassa torin alueella, missä rakettien ampuminen lisäisi selvästi onnettomuuksien ja henkilövahinkojen vaaraa.

Itä-Suomen poliisille on tehty vajaat neljäkymmentä ilmoitusta vuodenvaihteen ilotulituksista. Pohjois-Karjalasta näitä ilmoituksia on muun muassa Joensuun Ilosaaren, Lieksan Urheilupuiston ja Nurmeksen satama-alueen ilotulituksista.

Pohjois-Pohjanmaa

Oulussa tai Raahessa ei ole kieltoa ilotulitteiden ampumisesta ydinkeskustassa. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksella asiasta on kuitenkin keskusteltu, sillä Raahessa on paljon vanhoja puurakennuksia. Alueella luotetaan siihen, että ihmiset osaavat käyttäytyä ilotulitteiden kanssa.

Kuusamon Rukalla Rukankylän alueella ei saa ampua omia ilotulitteita.

Lappi

Lapin pelastuslaitos on aiempien vuosien tapaan turvallisuussyistä kieltänyt vuodenvaihteen ilotulitukset Tornion Suensaaressa, Kemin Sauvosaaressa ja Kittilän Levikeskuksen eturinteiden alueella.

Kielto ei koske esimerkiksi kuntien järjestämiä ilotulitusnäytöksiä. Ihmisten omat ilotulitteet kielletään kyseisillä alueilla tulipalovaaran vuoksi sekä ihmisten ja omaisuuden suojelemiseksi.

Tornio ja Haaparanta järjestävät valtakunnanrajalla jälleen yhteisen tapahtuman, jossa vuoden vaihtumista juhlitaan kahteen kertaan, ensin Suomen kellon mukaan ja tuntia myöhemmin Ruotsin ajan mukaan.

Tällä kertaa tapahtumaan saapuvia koskevat laukkutarkastukset ja isojen laukkujen kielto. Ruotsin kohonneen terroriuhkatason vuoksi suuriin tapahtumiin ei pääsääntöisesti saa tuoda laukkuja ollenkaan.