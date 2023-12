Lumenauraajalta elintärkeä viesti pikkulasten vanhemmille: Jokaista lumikasaa ei voi tutkia etukäteen

Lumenauraajat muistuttavat vanhempia siitä, ettei lapsia voi päästä huoletta lumikasoihin leikkimään.

Korpilahdella jouluna tapahtunut lumilinnaonnettomuus puhuttaa lumen kanssa työtään tekeviä. Alakouluikäinen lapsi oli leikkimässä rakentamassaan lumiluolassa, kun auran tuoma uusi lumikuorma romautti luolan ja lapsi jäi tunneiksi jumiin lumen alle.

– Korpilahden tapaus on varmasti aiheuttanut monessa kahvipöydässä keskustelua ja ihmettelyä, meillä myös. Joka talvi näissä hommissa jotain aina sattuu, mutta eivät kuskit mitenkään voi jokaista lumikasaa käydä etukäteen tutkimaan, joensuulainen kiinteistöhuollon ammattilainen Jarno Sormunen pohtii.

Sormunen kertoo, että auraajat pystyvät useimmiten tekemään työtään silloin, kun pihat ovat iltayöstä ja aamun aikaisina tunteina tyhjillään. Silloin pihoilla näkyy lähinnä vain rusakkoja ja hyvällä onnella kettuja – ja viikonloppuisin kapakoista tulijoita.

Avaa kuvien katselu Lumityökoneissa kuskeilla on peilejä ja kameroita vähän joka suuntaan ympäristön seuraamiseksi. Kuva: Siru Päivinen / Yle

– Houkuttelevia kiipeily- ja lumilinnapaikkojahan nämä pihoilta ja kadunvarsilta kasattavat lumivuoret lapsille varmasti ovat. Vanhempien on kuitenkin vain jaksettava muistuttaa ja katsoa, että lumileikit pysyvät turvallisina ja luvallisilla paikoilla. Vastuu on ensisijaisesti lasten vanhemmilla, Sormunen toteaa.

Myös rekat aiheuttavat vaaratilanteita

Joensuun Enossa asuva Jussi Leppänen on tottunut olemaan isojen koneiden ohjaimissa. Vuonna 2017 hän perusti yrityksensä JL Konepalvelun. Kesät tehdään maansiirtotöitä, ja talvet aurataan lunta. Aurauksia Leppänen hoitaa yhdessä isänsä kanssa.

– Työt ajoittuvat talvella pääosin aamuyön tunteihin, välillä mennään tietysti kellon ympärikin säätilanteen mukaan. Itse auraan mieluiten öisin, silloin on eniten työrauhaa, Leppänen kertoo.

Tuoreessa traktorissa on reilusti valoja, joten pimeään lähtö ei haittaa. Ohjaamossa on mukana kahvitermari. Koskematon lumi paljastaa kaikki kulkijat, ja eläinten jäljistä voi seurailla, keitä muita yössä on liikkeellä.

– Urakkasopimuksiin kirjataan lumimäärät, joilla lähdetään liikkeelle. Muutoin mennään niin sanotusti auramiehen omantunnon mukaan. Ihan kiittävää palautetta olemme kyllä saaneet, Leppänen naurahtaa.

Lumiaurat ovat olleet kovassa käytössä tänä talvena. Video: Siru Päivinen / Yle

Jussi Leppänen korostaa, ettei vastuu turvallisesta tienhoidosta voi olla vain aurakuskeilla. Muun liikenteen on maltettava sovittaa kulkemisensa siten, että työrauha erilaisissa keleissä ja eri vuorokaudenaikoina säilyy.

– Erityisesti raskas liikenne aiheuttaa välillä tykytyksiä. Isoilla rekoilla pyyhkitään menemään kovilla nopeuksilla, ja siitä syntyy kyllä välillä vaaranpaikkoja, Leppänen kertoo.

Leppäsen traktori kiskoo joka vuosi myös muutamia ajotaitonsa ylittäneitä henkilöautoilijoita tienpenkasta.