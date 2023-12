Lidl uudistaa bonusohjelmansa – tahtoo olla ykkösvalinta

Lidlin etuohjelma Lidl Plus uudistuu vuoden vaihteessa, yritys kertoo. Tammikuusta alkaen etuohjelman käyttäjiä palkitaan rahakupongeilla, joiden arvo voi olla kymmenenkin prosenttia kuukauden ostoksista. Tarjouskuponkeja ei sitten enää tarvitse erikseen aktivoida.

Lidlin etuohjelma ladataan mobiililaitteisiin. Tähän saakka asiakkaita on palkittu sekä ilmaistuotteilla että rahakupongeilla. Nyt tuotekupongit poistuvat.

– Asiakkaamme ovat toivoneet ostoksista palkintona nimenomaan rahakuponkeja, ja vastaamme nyt tähän toiveeseen, kertoo Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström.

Bonuskuponkikampanja alkaa aina kuun ensimmäinen päivä. Asiakkaan tekemät ostokset kerryttävät yhteissummaa, ja aina tietyn euromäärän saavutettuaan asiakas saa rahakupongin. Tuhat euroa kuussa käyttävälle asiakkaalle kertyy rahakuponkeja sadan euron edestä, eli vuoden aikana voi ansaita ostorahaa 1 200 euroa.

Lidl Plus -sovelluksen on ladannut yli 1,5 miljoonaa käyttäjää.

Pyrkimys sitouttaa asiakkaita entistä vahvemmin Lidliin

Johtaja Meri Aalto, jonka vastuulla on markkinointi ja kampanjointi, sanoo, että hänestä muutos on suuri koko Suomenkin markkinalla, kun bonukset ovat maksimissaan kymmenen prosentin luokkaa ympäri vuoden. Lidl Plus on ollut käytössä 3,5 vuotta.

– Haluttiin kuunnella asiakkaita. Ilmaiset tuote-edut eivät miellyttäneet asiakkaita. Tuotiin sitten rahaetu eli bonus ohjelmaan takaisin.

– Uskomme, että tämä on merkittäväkin investointi asiakkaisiin. Toivottavasti saamme heitä sitoutettua entistä enemmän, Aalto sanoo.

Erityisesti tarjouskuponkien erikseen aktivointi on kiristänyt asiakkaiden hermoja. Tästä aktivointitarpeesta Lidl luopuu.

Aalto uskoo, että investointi maksaa itsensä takaisin, ja Lidl haluaa markkinoinnista vastaavan johtajan mukaan tarjota suomalaisille edelleen koko maan halvimman ostoskorin. Lidl tahtoo olla asiakkaiden ykkösvalinta, Aalto summaa.

Lidl Plus on käytössä muuallakin Euroopassa, mutta maat räätälöivät sovelluksen sisältöä oman markkinatilanteensa mukaan.

Kesätyöntekijöiden haun Lidl käynnistää jo ensi viikolla, heti pyhien jälkeen, Aalto vielä kertoo.

Korjaus klo 11.20: Kesätyöntekijähaku alkaa jo 2.1.