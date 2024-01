Tulipalo vei vuoden elämästä – Tarja Juntunen itki, kun näki rakkaan kotiovensa päällä taivaan sijasta katon

Tarja Juntunen uskoo, että tulipalosta selviäminen on vahvistanut häntä. Video: Heikki Haaplainen / Yle

Joensuulainen kerrostalo on ollut jo yli vuoden asuinkelvottomana tulipalon takia.

Raju tulipalo Joensuun keskustassa ajoi asukkaat pois kotoaan juuri ennen joulua reilu vuosi sitten. Asukkaat eivät ole vieläkään päässeet takaisin koteihinsa. Remontti on venynyt ja valmistumispäivää siirretty.

77-vuotias Tarja Juntunen on yksi kahdestakymmenestä ihmisestä, jotka joutuivat lähtemään kotoaan pimeään pakkasyöhön ilman mitään.

Palohälyttimen ääni, savu ja lopulta puhelu naapurilta saivat hänet heräämään ja tajuamaan, että nyt on hätä ja kiire. Yöpaita oli päällä, samettihousut ja takki löytyivät naulakosta ja lempikengät eteisestä.

Ullakolta alkunsa saaneen tulipalon sammuttaminen oli iso urakka. Video: Heikki Haapalainen / Yle

Juntunen pääsi pakoon parvekkeen kautta palomiesten turvin samassa korissa rakkaan naapurinsa kanssa.

Tuli, savu ja sammutusvesi tuhosivat 19 asuntoa asuinkelvottomaksi. Mittavan remontin oli määrä valmistua ja asukkaiden päästä jouluksi kotiin, mutta toisin kävi.

– Jouluhan se otti kovimmalle, kun sitä odotti, että jouluksi olisi päässyt kotiin. Piti ihan yksi lepopäivä pitää, Juntunen kertoo.

Nyt uusi lopullinen muuttopäivämäärä on lyöty lukkoon. Remontti valmistuu tammikuun loppuun mennessä ja silloin asukkailla on lupa palata omaan kotiin.

– Mieli on toivorikas ja odottava. Remontti on siirtynyt, mutta on meidän parhaaksi, että se tehdään ajan kanssa ja kuivatetaan kunnolla.

Avaa kuvien katselu Tarja Juntunen odottaa innokkaasti paluuta omaan kotiinsa, joka on tulipalon jäljiltä korjattu uuteen uskoon. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Kaikki eivät palaa entiseen kotiinsa

Tarja Juntunen ja muut asukkaat ovat asuneet kuluneen vuoden kuka missäkin. Juntunen pääsi asumaan kauppakeskuksen yläkertaan Seniorikotien avaraan kaksioon. Evakkokoti on ollut hyvä ja naapurit ihania, mutta tietynlainen lyhytjänteisyys on leimannut elämää.

– Tuntuu, että vuosi on pois elämästä. On ollut paljon ylimääräistä työtä ja huolehtimista. On helpotus, kun nyt uskaltaa ruveta ajattelemaan pidemmälle.

Isännöitsijä Toivo Korhosen mukaan osa asukkaista oli vuokralaisia, jotka eivät aio palata.

– Mutta on myös sellaisia vuokralaisia, jotka haluavat ehdottomasti takaisin.

Asukkailla oli mahdollisuus vierailla kodeissaan noin kaksi viikkoa sitten. Se nosti Jantusen tunteet pintaan.

– Kaikkialla oli muovia ja hyvin suojattua. Lopulta löysin sieltä kolon, josta pääsin katsomaan kotiani.

Ensimmäiset kyyneleet tulivat silmäkulmiin parvekkeella, jossa heräsi voimakas tunnemuisto yöllisestä paosta.

Pahin hetki Juntuselle kuitenkin oli, kun hän lukitsi ulko-oven ja katsoi ylös.

– Vuosi sitten siitä näkyi taivas, savu ja pöllähtelevä noki. Nyt siinä on siisti katto.

Yhtiövastike ja tontin vuokra ovat juosseet koko ajan

Tulipalo sai alkunsa nelikerroksisen kerrostalon ullakolta jouluaattoa edeltävänä yönä hieman ennen kello kolmea. Tuli ei levinnyt asuntoihin, mutta palokaasut ja noki sekä sammutusvesi aiheuttivat mittavia vahinkoja.

Tarja Juntusella oli onneksi myös kotivakuutus, joka on kattanut osan kuluista, kuten esimerkiksi väliaikaisen kodin vuokrasta. Monelle tulipalo on voinut koitua taloudelliseksi taakaksi, sillä väliaikaisen asunnon kustannusten lisäksi myös tulipalotalosta on pitänyt maksaa yhtiövastike ja tontin vuokra.

– Siinä on omavastuu eikä vakuutus enää vuoden jälkeen korvaa vuokrakuluja. Onneksi pääsen takaisin kotiin tammikuun lopussa, sillä helmikuun vuokraan vakuutusyhtiö ei olisi enää koskenut.

Avaa kuvien katselu 5-vuotiaan sukulaistyttö Lindan taideteos tulipalosta on Tarja Juntuselle tärkeä muisto. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Tulipalon syttymissyy on jäämässä mysteeriksi. Poliisi epäili tulipalosta talossa aiemmin asunutta miestä ja naista. Kumpaakaan vastaan ei kuitenkaan löydetty näyttöä syytettä varten.

Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta 14 asukasta altistui savulle.

Kyyneleitä, painajaisia ja hikeä

Tarja Juntusella riittää juttua. Hän käy moneen kertaan läpi taakse jäävää rankkaa vuotta.

– Alussa heräsin aina samaan aikaan kuin heräsin tulipaloon vähän ennen kolmea. Sitä kesti tuonne maaliskuulle. Näin painajaisia ja heräsin likomärkänä. Selkä piti kuivata ihan pyyhkeellä.

Osa muistoista on tosin hauskojakin. Yksi niistä liittyy viime jouluun, jonka evakuoidut viettivät hotellissa.

– Olin maakunnan hienoimmassa hotellissa yöpaita puserona ja kaksi saman jalan kenkää jaloissa. Minulla oli nimittäin kahdet täysin samanlaiset kengät, lempikenkäni.