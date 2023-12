Tonttuja ilmestyi kierrätyskeskukseen heti, kun joulu loppui – katso, mitä muuta ihmiset veivät pois

Joulun jälkeinen aika on kierrätysmyymälöissä rauhallista, mutta se enteilee vain seuraavaa siivousaaltoa.

Välipäivinäkin lahjoituksia on tullut, ja esimerkiksi Oulun kierrätyskeskukselle tulleista laatikoista paljastui jo joulutonttuja. Oulun Likke-kierrätyskeskuksen työntekijä Juhani Rosenqvist arvelee, että joulutuotteita voi näkyä lahjoituksissa enemmän loppiaisen jälkeen, kun ihmiset purkavat koristeet pois.

Kannattaako joulutuotteita tuoda kierrätysmyymälöihin nyt, kun sesonki on jo ohitse?

Kyllä kannattaa, sanoo Juhani Rosenqvist Oulun kierrätyskeskuksesta. Hänen mukaansa Likkeen voi tuoda kaikenlaista tavaraa läpi vuoden: Sesonkitavarat erotellaan tuodusta tavarasta ja ne viedään varastoon odottamaan sopivaa myyntiaikaa.

– Meillä on iso varasto, jossa tällä hetkellä on esimerkiksi pääsiäiskoristeita ja kesätekstiilejä. Siellä riittää hylly- ja lattiatilaa, sanoo Likken työntekijä Aulikki Raita.

Tämä ohjeistus pätee vain Oulun Likkeen. Jos aikoo lahjoittaa tavaraa johonkin kierrätyskeskukseen, kannattaa selvittää sen varastointimahdollisuudet etukäteen.

Tuodaanko saatuja joululahjoja kierrätysmyymälöihin joulun jälkeen?

Joululahjojen tuominen suoraan kiertoon, kerrotaan Likkestä. Samaa sanoo Goodwill Suomen Kaakkois-Suomen aluepäällikkö Jonna Tykkä. Goodwill Suomi on yksi valtakunnallisesti toimivista kierrätysmyymäläketjuista.

– Toki lahjoitusten joukossa sellaisiakin voi olla, mutta toivottavasti lahjan saajat yrittävät ainakin jonkin aikaa nauttia lahjoistaan, Tykkä sanoo.

Sen sijaan kierrätyslahjojen ostaminen on Tykän mukaan yleistynyt viime vuosina selvästi. Myös lahjakortteja menee kaupaksi. Goodwill toimii yli kymmenellä paikkakunnalla, ja se tukee vaikeasti työllistyvien työllistymistä.

Milloin kierrätysmyymälöissä on lahjoitusten kiireisin aika?

Tykkä kertoo, että Goodwill-kierrätysmyymälöissä suurin lahjoitusesonki on joulusiivousten aikaan marras–joulukuussa. Joulun jälkeen se hiljenee, kun on jo siivottu ja tehty tilaa uusille tavaroille ja lahjoille.

Likkellä taas vilkkainta on kesäaikaan: silloin ihmisillä on aikaa siivota, joten tavaran tuonti painottuu sinne.

Joudutaanko kierrätysmyymälöissä laittamaan paljon tavaraa hävitykseen?

Ei, sanotaan Likkestä. Hyllyyn päätyy ehjä ja siisti tavara, osa viallisista tuotteista päätyy ilmaisia aarteita -osastolle. Mikäli tuote ei kelpaa myyntiin eikä ilmaisosastolle, silloin se menee hävitykseen. Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi rikkinäiset sähkölaitteet.

Goodwill Suomen Tykkä kertoo, että lahjoitusten laatu on selkeästi noussut viime aikoina. Hän arvelee, että kiertotaloudesta ja siihen soveltuvista tuotteista on uutisoitu sen verran paljon, että ihmisten tietoisuus kierrätyksestä ja siihen soveltuvista tuotteista on kasvanut.

- Pääsääntöisesti lahjoituksen täytyy olla puhdas ja ehjä. Kannattaa ajatella, että tuo tuotteen, jonka itsekin ostaisi käyttöön, Tykkä neuvoo, jos lahjoituksen kunto tai laatu arveluttavat.

Kuvagalleria näyttää, millaisia tuotteita välipäivinä Oulun kierrätyskeskus Likkeen on tuotu: