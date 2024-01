Talviuinnin suosio räjähti – Olivia, 14, innosti isänsäkin avantoon

Talviuinnin harrastajamäärät ovat vuosi vuodelta kasvaneet.

Harrastajien määrä on tuplaantunut parissakymmenessä vuodessa, ja harrastuksen suosio näyttää vain kiihtyvän. Talviuintipaikoilla on ruuhkaa ja moniin talviuintiseuroihin jonotetaan. Jäseneksi ei välttämättä varsinkaan pääkaupunkiseudulla heti pääse.

Lahtelainen Olivia Kanervo liittyi paikalliseen seuraan tänä syksynä, kun innostui jatkamaan uintikautta kesän jälkeen. Se on hänen mukaansa hyvä tapa aloittaa totuttelu kylmään veteen.

– Jos aloittaa talvemmalla, kannattaa hankkia avantouintitossut ja -hansikkaat. Ja pipo on hyvä pitää päässä, hän neuvoo.

14-vuotias Olivia on saanut myös isänsä kiinnostumaan talvisesta lajista.

– Isää joutui aluksi ehkä vähän pakottamaan, mutta hänkin innostui. Äitiä ei kyllä avantoon saa, sen voin sanoa. Hän ei kestä kylmää.

Talviuinnista tuli someilmiö

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan vuonna 2020 noin 12 prosenttia yli 15-vuotiaista suomalaisista harrasti talviuintia. Luku on suuntaa antava.

Seurat tilastoivat jäsenmääriään eri tavalla. Esimerkiksi ilman saunaa kylmäkylpyjä harrastavia jää tilastojen ulkopuolelle.

Erityisesti pandemian aikaan talviuinnin suosio lähti kovaan nosteeseen. Pandemian ohella taustalla vaikuttavat muutkin syyt hyvinvointitrendeistä someilmiöön ja mediahuomioon, arvioi Suomen Ladun markkinointi- ja viestintäpäällikkö Panu Könönen.

– Talviuintipaikoilta saa hienoja kuvia, enkä yhtään vähättele somen voimaa ja fomo-ilmiötä [fear of missing out]. Että jos et ole kuvaamassa itseäsi siellä talviuintipaikalla, niin sitten et ole siinä trendin korkeimmalla harjalla.

Avaa kuvien katselu Lahden Avantouimareilla on kolme uintipaikkaa eri puolilla kaupunkia. Saunoja ei niissä ole käytössä. Kuvassa Mytäjäisten talviuintipaikka. Kuva: Tuija Veirto / Yle

Lahden Avantouimareissakin uusien jäsenten liittymistahti on ollut huima. Jäseniä seuralla on yhteensä liki 2800. Ainakin toistaiseksi kaikki tulijat on voitu toivottaa tervetulleiksi.

– Liittyneitä oli syksyllä reippaasti yli viisisataa, kun koko edellisellä kaudella syksystä viime kevääseen seuraan liittyi nelisensataa uutta uimaria, kertoo jäsenrekisteristä vastaava Siviä Kähkönen.

Uintivarusteilla kysyntää

Avantouinnin suosio näkyy myös kaupoissa. Neopreenihansikkaat ja -tossut ovat tehneet kauppansa, paikoitellen myymälöissä tarjotaan eioota kyselijöille.

Esimerkiksi Prismoissa uintivälineitä myytiin joulukuussa kolmannes enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Samoin uima-asujen myynti on lisääntynyt.

Talviuintiin tarkoitettuja tossuja ja kenkiä suosivat myös etelänmatkaajat, ja uusia uimapukuja menee hyisissä vesissä polskijoiden ohella myös hallien harrastajille.

Prisman myyntipäällikkö Jonna Halme-Räsänen näkee talviuinnin suosion kuitenkin selittävän ison osan menekistä.

– Naisten perus- ja sportuimapukujen myynnissä on nousua, eikä uimashortseja kaikissa halleissa hyväksytä, hän perustelee.