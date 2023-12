Tiedä ainakin nämä asiat, jos juhlit uuttavuotta Helsingissä

Helsingin uudenvuoden juhlinta huipentuu tänäkin vuonna Kansalaistorin yleisötapahtumaan.

DJ Xmies ja hiphop-trio Lyömättömät käynnistävät juhlakonsertin kello 22 aikaan.

Myöhemmin lavalle nousee huippuartitsteja, kuten Käärijä, Bess ja Vilma Alina.

Kaupungin viestintäpäällikön Anna Mäkelän mukaan Käärijän kansainvälinen suosio vetää yleisöä ulkomailta saakka Helsinkiin.

– Sosiaalisessa mediassa on tällaisia merkkejä ollut nähtävillä.

Avaa kuvien katselu Käärijä esiintyi Oulun Qstock-festivaalissa Oulussa 29. heinäkuuta 2023. Kuva: Juha Virranniemi / Yle

Vuoden vaihtuessa ei tällä kertaa nähdä ilotulitusta vaan pyroshow, joka nousee 70 metrin korkeuteen.

Perinteinen ilotulitus voidaan järjestää vain säävarauksella. Viime vuonna ilotulitus jouduttiin perumaan sään vuoksi.

Lisäksi kaupunkilaiset ovat antaneet palautetta, että ilotulitteiden pauke pelottaa pieniä lapsia, lemmikkieläimiä ja Töölönlahden villieläimiä.

– Siksi kokeilemme nyt uutta tapaa juhlistaa vuoden vaihtumisen hetkeä, mutta se toki edellyttää sitä, että ihmiset tulevat paikan päälle kokemaan konsertin ja pyroesityksen. Se ei näy taivaalla samalla tavalla kuin perinteinen ilotulitus, joka on koettavissa kauempaakin.

Avaa kuvien katselu Helsingin uudenvuoden juhlassa esiintyvä artisti Vilma Alina kuvattiin Talvipuutarhassa 18. joulukuuta 2023. Kuva: Sami Heiskanen

Show'sta ei säästetä

Tämän vuoden pyroshow menee samaan hintahaarukkaan kuin ilotulitukset aiempina vuosina.

– Kaupunki laittaa noin 15–20 000 euroa vuosittain tähän rahaa. Eli emme ole säästämässä siitä, Mäkelä sanoo.

Pyroteknisessä esityksessä käytetään vähemmän räjähteitä kuin ilotulituksessa, jolloin myös melua, savua ja jätteitä syntyy vähemmän.

– Pyrotehosteet ammutaan lavalta, lavan takaa ja saksinostureilta yleisön seasta. Se on nähtävissä Töölönlahden tapahtumapuistoon asti.

Viime vuonna jotkut ampuivat ilotulitteitta luvatta myös yleisön seasta Kansalaistorilla.

– Se oli meille suuri suuri pettymys. Tänä vuonna se on huomioitu turvatoimissa ja teemme poliisin kanssa yhteistyötä. Pyrkimyksenä on poistaa sieltä mahdollisimman tehokkaasti henkilöitä, joilla on ilotulitteita. Omien ilotulitteiden ampuminen ihmismassassa on supervastuutonta.

Ilotulitteita ammuttiin yleisöstä muutamaan otteeseen Kansalaitorin uudenvuoden juhlassa 2022. Videoon on koostettu tilanteita keskiyön tiimoilta.

Kansalaistorille odotetaan 70 000 ihmistä

Viime vuonna Kansalaistorin uudenvuoden juhlaan osallistui noin 50 000 ihmistä. Nyt odotus on noin 70 000 Käärijän saaman suosion vuoksi.

Helsingin poliisin ylikomisarion Heikki Porolan mukaan on vaikea arvioida, kuinka suuri yleisö Kansalaistorille lopulta saapuu.

– Voihan se olla jopa kaksinkertainen määrä kuin mitä tapahtuman järjestäjä odottaa.

Uudenvuoden aatto on poliisille vilkasta aikaa.

– Varmaan semmoinen perinteinen uudenvuodenaaton ilta ja yö on tulossa. Kun koronarajoitteet ovat ohi, ihmiset liikkuvat ulkona ja pitävät hauskaa. Ravintolat ovat täynnä ja ikävä kyllä kotitehtäviä riittää asuinalueilla sitten, kun kaupungilla hiljenee.

Avaa kuvien katselu Bess on yksi Kansalaistorin uudenvuoden esiintyjistä. Kuva: Raine Laaksonen / YleX

Bileet jatkuvat kodeissa volyymit kaakossa

Tyypillisesti poliisi saa soittoja naapureilta, kun jossain riidellään.

– Pahimmillaan on kyseessä läheisväkivaltaa, tai sitten muuta häiriötä, ettei saada nukutuksi. Jatkobileissä volyymit ovat jääneet kaakkoon, vaikka yöaika on jo koittanut, Porola sanoo.

Poliisi varautuu uudenvuodenaattoon vähintään kuten perjantain ja lauantain väliseen yöhön, joka on poliisille työläin aika viikottain.

– Ja sitten meillä on vielä vähän ylimääräistä joukkoa varattuna yleisötapahtumien takia.

Porolan mukaan uudenvuoden juhlinta sujuu yleensä pääosin iloisissa tunnelmissa, mutta päihteiden käyttö saa myös riitoja aikaan.

Kansalaistorin tungosta käytetään hyväksi

Kansalaistorin uudenvuodenjuhlassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

Kaupunki muistuttaa, että jokainen on tervetullut tapahtumaan omana itsenään. Uudenvuodenjuhla on syrjinnästä ja häirinnästä vapaa alue.

Viestintäpäällikkö Anna Mäkelä kehottaa ihmisiä ilmoittamaan lähimmälle järjestyksenvalvojalle havaitessaan syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Heidät on koulutettu hoitamaan tällaisia tilanteita.

– Se on konserttien ikävä lieveilmiö, että käytetään tilaisuutta hyväksi ja esimerkiksi kosketaan toista ihmistä sopimattomalla tavalla tai huudellaan ja nimitellään.

Jälkikäteen ilmoituksia voi tehdä myös Helsingin tapahtumasäätiölle sähköpostitse.

Lapsille oma juhla

Kaupunki suosittelee, että pineiä lapsia ei tuoda illalla Kansalaistorin suureen konserttiin. Heille on oma tapahtuma.

Skidit-disko alkaa Kansalaistorilla kello 17.30.

Lavalla lapsia viihdyttävät DJ Orkidea, MC Emmi ja VJ Oka sekä tanssijat. Ohjelmassa on myös kuoroesitys ja kivoja leikkejä.

Kello 18 alkaa lasten pyronäytös, joka päättää lasten ohjelman.

Liikenteessä on poikkeusjärjestelyjä Rautatientorin suunnalta Sanomatalon ja Oodin välinen kulkuväylä eli Eero Erkon katu on suljettu yleisöltä noin kello 16.00 alkaen.

Kansalaistorille kannattaa saapua keskustan suunnasta Töölönlahden katua Oodin ympäri kiertäen tai Mannerheimintien reunaa pitkin Musiikkitalon porraskannen kautta.

Kallion ja Töölön suunnasta alueelle pääsee Mannerheimintietä tai Töölönlahden rantoja pitkin.

Jos tapahtuma-alue täyttyy, yleisö ohjataan alueelle Musiikkitalon ympäri Tapahtumapuiston kautta.

Alueelle ei pääse polkupyörällä. Sanomatalon läpikäynti on suljettu.

Töölönlahdenkatu ja Mannerheimintie on suljettu ajoneuvoliikenteeltä noin klo 22.00–01.30. Mannerheimintieltä liikenne ohjataan Hesperiankadulle ja Kiasman kulmalta Arkadiankadulle. Juhla aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä myös julkiseen liikenteeseen kello 21.45–02.00.

Mannerheimintie on suljettu Eteläisen Hesperiankadun ja Arkadiankadun välillä klo 22–02.00.

Kaikki bussiliikenne ajetaan klo 21.45–02.00 Kamppiin. Elielinaukion bussiterminaali ei ole käytössä.

Normaalisti Arkadiankatua ajavat raitiovaunulinjat siirretään kulkemaan linjan 2 reittiä Fredrikinkadun ja Simonkadun kautta.

Tarkemmat poikkeustiedot löytyvät linjoittain HSL:n reittioppaasta ja verkkosivuilta. Avaa