Uudenvuoden rakettien pauke voi olla ääniaroille koirille piinaa: näillä keinoin voit rauhoittaa lemmikkiäsi

Uutenavuotena ilotulitusraketteja sytytetään eri puolilla Suomea. Koirille ja muille lemmikeille pauke ja räiske voi kuitenkin olla erittäin stressaavaa.

Suomen Kennelliitto kehottaa tiedotteessaan varautumaan, että raketteja pelästyvä koira saattaa karata omille teilleen. Varotoimena koiraa voi ulkoiluttaa valjaissa ja kiinnittää kaulapantaan yhteystiedot.

Koiran pelkotila voi jatkua useita päiviä

Arviolta 20–50 prosenttia kaikista koirista kärsii ääniarkuudesta, kertoo eläinten käyttäytymistieteen dosentti ja koirien persoonallisuustestejä tekevän Smartdog-yrityksen perustaja Katriina Tiira.

– Arkuus on osittain periytyvä ominaisuus. Totta kai voi olla, että koira on säikähtänyt, jos se on raahattu katsomaan ilotulitusta, ja siitä on aiheutunut pieni trauma. Jotkin koirat voivat pelätä vain tiettyjä ääniä, Tiira kertoo Ylelle.

Myös ukkosen ääni voi aiheuttaa joillekin koirille pelkotiloja. Tiiran mukaan on esitetty hypoteesi, että ukkonen ja ilotulitusrakettien pauke kuuluisivat samalla taajuudella. Tarkkoja syitä ääniarkuuteen ei kuitenkaan tiedetä.

Koira voi alkaa ennakoida ukkosta tai uuttavuotta niin, että se alkaa fyysesti oireilla. Pahimmillaan koiran stressireaktio on rinnastettavissa kuolemanpelkoon, Tiira sanoo.

– Lievempiä oireita ovat läähätys, levottomuus tai hakeutuminen omistajan lähelle. Useimmiten koira piiloutuu vaikka pöydän tai sohvan alle. Joillakin koirilla pelkotila on niin voimakas, että ne eivät pysty tekemään tarpeitaan. Tätä voi jatkua useammankin vuorokauden, ennen kuin koira toipuu.

Tyypillisesti ääniarkuus pahenee iän myötä. Se ei myöskään välttämättä näy jo pentuiän käytöksestä. Helsingin yliopiston tutkimuksessa on todettu, että koiranomistajat ovat havainneet ensimmäisiä oireita lemmikin ollessa noin 2-vuotias, Tiira kertoo.

Avaa kuvien katselu Koiran suhtautumista koviin ääniin on hyvä tarkkailla jo pennusta asti, kertoo dosentti Katriina Tiira. Arkistokuva. Kuva: Yle Tiede

Kunnon lenkki voi lievittää oireita

Koirien ääniarkuuteen on olemassa eri hoitomuotoja. Niille voi soittaa kovia ääniä erityisesti siedätyshoitoon tarkoitetuilta CD-levyiltä. Kaikki koirat eivät kuitenkaan välttämättä reagoi äänitettyihin ääniin, Tiira huomauttaa.

Ääniarkuuteen on saatavilla rauhoittavia reseptilääkkeitä. Myös painepaitojen käyttö voi rauhoittaa ja laskea koiran sykettä.

Muista keinoista esimerkiksi kovan liikunnan on todettu voivan lievittää koiran oireita. Tiira kehottaakin tekemään koiran kanssa yhden pitkän lenkin uutenavuotena ennen, kuin kovin juhlinta alkaa.

Kotona verhot ja sälekaihtimet kannattaa Tiiran mukaan sulkea ja television tai radion voi avata kotoisaksi taustahälyksi. Koiralle voi myös järjestää tekemistä esimerkiksi piilottamalla herkkuja, jos se vaikuttaa muuten rauhalliselta.

Ääniarkuus on piirre, jota voi tarkkailla jo pentuiästä. Jo koiraa hankittaessa kasvattajalta voi kysyä, onko vanhemmissa näkynyt arkuuden merkkejä, Tiira sanoo.

– Jos vanhemmat pelkäävät kovia ääniä, on todennäköistä, että se näkyy pennuissakin. Pentua kannattaa ensin seurailla, eikä suinkaan viedä ulos katsomaan raketteja.