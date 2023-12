Keski-Suomessa käynnissä poikkeuksellinen väkivaltarikosten aalto – poliisi tutkii ainakin yhtä murhaa ja viittä tapon yritystä

Rikosylikomisarion mukaan on poikkeuksellista, että lyhyen ajan sisällä tapahtuu monta vakavaa väkivaltarikosta. Tapaukset eivät liity toisiinsa.

Keski-Suomessa on sattunut lyhyen ajan sisällä ainakin kuusi vakavaa väkivaltarikosta.

Torstaina 21. joulukuuta Jyväskylässä Kirrin uimarannalla ammuttiin 25-vuotias mies. Samana iltana Jyväskylän Pupuhuhdassa ihmistä puukotettiin yksityisasunnossa. Perjantain ja lauantain välisenä yönä naista puukotettiin yksityisasunnossa Seppälänkankaalla.

Jouluaattona Pupuhuhdassa ihminen joutui perheväkivallan uhriksi. Keskiviikkona nelikymppinen mies pahoinpideltiin vakavasti Jyväskylän Matkakeskuksessa. Torstaina miestä puukotettiin yksityisasunnossa Saarijärvellä.

Rikoksista ensimmäistä tutkitaan murhana ja viittä muuta tapon yrityksinä.

Sisä-Suomen poliisin rikosylikomisario Timo Hännisen mukaan on poikkeuksellista, että lyhyen ajan sisällä on tapahtunut niin monta vakavaa väkivaltarikosta.

Myös ajankohta on poikkeuksellinen. Tyypillisesti joulun aika on Hännisen mukaan rauhallista aikaa, kun sitä vertaa muihin juhlapyhiin.

– Esimerkiksi uuteenvuoteen ja vappuun liittyy enemmän alkoholin käyttöä ja muuta, mikä voi osaltaan laukaista väkivaltaista käyttäytymistä, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Yksi tapon yrityksistä tapahtui Jyväskylän Matkakeskuksessa. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Tapauksiin ei liity järjestäytynyttä rikollisuutta tai jengirikollisuutta. Sen sijaan kaikkia tilanteita yhdistävät päihteet.

– Osassa on viitteitä siihen, että on erilaisia velka-asioita, joita on mahdollisesti peritty, kertoo Hänninen.

Hänen mukaansa erilaiset päihteet liittyvät väkivaltarikoksiin usein tavalla tai toisella.

Tilanteista ei vaaraa sivullisille

Osa epäillyistä rikoksista tehtiin yleisellä tai julkisella paikalla. Pitääkö keskisuomalaisten olla huolissaan omasta turvallisuudestaan?

Hännisen mukaan ei. Poliisin käsitys on, että tapaukset eivät liity toisiinsa, vaan kyse on puhtaasta sattumasta.

Tämänhetkisten tietojen mukaan tilanteista ei aiheutunut vaaraa sivullisille. Silti Hänninen ymmärtää, jos tapaukset jäävät mieleen.

– Kaikki yleisillä paikoilla tapahtuvat rikokset, joissa on sivullisia paikalla, vaikuttavat heikentävästi turvallisuuden tunteeseen.