Video: Lapsia kaivettiin raunioista Gazassa Rafahin kaupungissa, jonne Israel on käskenyt palestiinalaisia siviilejä siirtymään

Israel on uudenvuoden alla jatkanut voimakkaita iskuja Gazaan.

Äärijärjestö Hamasin alaisen terveysministeriön mukaan iskuissa on kuollut viime vuorokauden aikana yli 180 palestiinalaista.

Samalla kymmenettuhannet ovat joutuneet pakenemaan Gazan keskiosista sinne vyöryviä israelilaispanssarivaunuja. Suuri osa pakenijoista oli jo aiemmin joutunut jättämään kotinsa kaistan pohjoisosissa.

Israel on käskenyt siviilejä siirtymään etelään. Sielläkään ei ole kuitenkaan turvallista.

Viime yönä Israel iski jälleen Etelä-Gazaan Rafahin kaupunkiin. Palestiinalaisten mukaan iskussa kuoli 20 ja loukkaantui 55 ihmistä.

Uutistoimisto Reutersin kuvaaja todisti Rafahissa, kuinka palestiinalaislapsia pelastettiin tuhoutuneen rakennuksen raunioista.

– Olimme nukkumassa kodeissamme, ja sitten kuulimme yhtäkkiä räjähdyksen ja kivet alkoivat tippua. Avasin ikkunan ja kuulin naapurien kutsuvan apua. Menimme siis paikalle ja löysimme kaksikerroksisen talon, joka oli täynnä muualta paenneita naisia ja lapsia. Talo oli romahtanut heidän päällensä, naapurissa asuva Sanad Abu Tabet kertoi Reutersille.

Abu Tabet kertoo olevansa turhautunut siihen, että iskut jatkuvat päivästä toiseen.

– Olemme pyytäneet apua kolmen kuukauden ajan, eikä kukaan kuuntele. Sanomme tämän jälleen: auttakaa meitä!

Viime viikolla yhdysvaltalaislehti New York Times julkaisi selvityksen, jonka mukaan Israel on käyttänyt kaikkein tuhovoimaisimpia pommejaan Gazan eteläosissa. Siis samoilla alueilla, josta Israel on käskenyt siviilejä hakemaan suojaa.

80 prosenttia paennut kodeistaan

Yhteensä Gazassa on kuollut Hamasin alaisen terveysministeriön mukaan sodan aikana yli 21 500 ihmistä. Heistä valtaosa on lapsia ja naisia.

Lukuja ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä, mutta aiemmissa sodissa terveysministeriön ilmoittamat tiedot ovat olleet luotettavia. Myös Israel on puhunut samansuuntaisista uhrimääristä.

YK:n palestiinalaisia auttavan pakolaisjärjestön UNRWA:n mukaan peräti 80 prosenttia Gazan väestöstä on joutunut pakenemaan kodeistaan.

UNRWA kertoo myös, että yli 300 YK:n tiloista suojaa hakenutta palestiinalaista on kuollut Israelin ilmaiskuissa sodan aikana.

Yhdysvallat on vaatinut Israelilta enemmän toimia siviilien suojelemiseksi, mutta Israel ei ole osoittanut merkkejä sotatoimien höllentämisestä.

Se on sanonut jatkavansa Gazan taistoaan niin kauan kunnes Hamas on tuhottu. Israel on myös syyttänyt siviiliuhreista Hamasia, joka on käyttänyt siviilikohteita suojanaan.

Israel aloitti sotatoimet Gazassa sen jälkeen, kun Hamas teki terrorihyökkäyksen Israeliin. Hyökkäyksessä kuoli 1 200 israelilaista, minkä lisäksi Hamas sieppasi yli 240 panttivankia. Niistä yli puolet on Israelin mukaan yhä vangittuina.

Lähteet: AFP, Reuters