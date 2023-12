Jussi Halla-aho teki rikosilmoituksen jo toisesta henkilöstä, joka kutsui häntä fasistiksi

Jussi Halla-aho teki toisenkin rikosilmoituksen siitä, että häntä on kutsuttu fasistiksi.

Perussuomalaisten presidenttiehdokas, eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) on tehnyt rikosilmoituksen helsinkiläisestä vihreiden varavaltuutetusta Aino Tuomisesta.

Rikosilmoituksen syynä on se, että Tuominen kutsui Halla-ahoa fasistiksi viestipalvelu X:ssä.

Tuominen kertoo asiasta itse viestipalvelussa.

– En ole käyttänyt termiä loukatakseni, vaan kuvaillakseni hänen poliittista kantaansa, koska näin M. Albright on persuja kuvaillut kirjassaan Fascism - a Warning, Tuominen kirjoittaa.

Tuominen kertoo Ylelle saaneensa kutsun poliisin kuulusteluun runsaan viikon päähän.

Tuomisen mukaan rikosilmoitus tuli yllätyksenä.

– Perussuomalaiset saavat nimitellä ihmisiä ihan miksi hyvänsä henkilökohtaisten ominaisuuksien ja ulkonäön pohjalta. Mutta kukaan ei saa kritisoida heidän politiikkaansa. Sen, että kritisoin hänen politiikkaansa, ei pitäisi johtaa rikossyytteeseen, hän sanoo.

Tuominen ei itse muista, miten on fasisti-sanaa X:ssä tarkalleen käyttänyt. Kyse on hänen mukaansa kirjoituksesta samassa viestiketjussa kuin koomikko Iikka Kiven kirjoitus.

Halla-aho teki hiljattain rikosilmoituksen myös Kiven kutsuttua häntä X:ssä fasistiksi marraskuun lopulla.

Helsingin poliisi on kertonut aiemmin joulukuussa, että kuvaukseen sopiva tapaus on esitutkinnassa kunnianloukkauksen rikosnimikkeellä. Kivi on kertonut käyneensä poliisin kuulusteltavana asiassa keskiviikkona 25. joulukuuta.

Halla-aho perusteli rikosilmoituksen tekemistä halullaan selvittää, mitä kaikkea toisesta voi sanoa.

– Minä en ole niitä (rikosilmoituksia) kovin paljon harrastanut, enkä ole kovinkaan montaa tutkintapyyntöä tehnyt elämässäni. Mutta ajattelin, että ihan mielenkiintoista nähdä, missä ne rajat kulkevat. Onko tosiaan mahdollista esittää tällaisia ilmeisen leimaavia ja valheellisia väittämiä julkisesti toisesta henkilöstä, Halla-aho sanoi Ylelle joulun alla.