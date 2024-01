Asunnot, kesämökit ja muut taas veromuutosten edessä – ”Mutta saattaa mennä 10 vuotta, että laskut ovat maksussa”, sanoo asiantuntija

Asuntojen ja muiden kiinteistöjen verotusta on yritetty uudistaa jo yli kymmenen vuotta ja puolenkymmmenen hallituksen aikana. Uudistuksen tavoitteena on ollut korjata kiinteistöjen verotusarvojen jälkeenjääneisyys käypiin arvoihin verrattuna.

Ja taaskin yritetään. Tonttiveron alarajan korotuksen Petteri Orpon (kok.) hallitus onkin jo saanut valmiiksi. Korotus astui voimaan tammikuun alusta.

Se tiesi verolaskun nousua kiinteistönomistajille 245 kunnassa kaikkiaan 309:stä. Taloyhtiöiden etujärjestön, Suomen kiinteistöliiton, mielestä siinä on ihan riittävästi uudistukseksi.

– Meidän puolesta se saa riittää. Kun tällä hetkellä maksetaan kiinteistöveroa kaikkiaan 2,2 miljardia euroa vuodessa, on 100 miljoonan euron korotus siihen pohjalle aika kova, huomauttaa pääekonomisti Jukka Kero Suomen Kiinteistöliitosta.

Muuta kiinteistöverouudistusta ei tarvitakaan?

– Näissä olosuhteissa, missä talouskehitys on ollut erittäin haastavaa jo pitkään, kiinteistöverovelvollisten talous on tiukoilla ja erilaisia olosuhteita on ympäri Suomea, on aika paljon eväitä siihen, että kovin suurta uudistusta ei ainakaan maksajan puolella kaivata.

– Maksajien ja saajien (kunnat) kannalta kiinteistövero on ollut erittäin vakaa ja ennustettava. Kovin suurta katastrofia ei pääse syntymään, jos jatketaan nykyisellään, Kero huomauttaa.

Jälkeenjääneisyys ei enää päde

Keron mielestä verouudistuksen tarpeen keskeinen perustelu, kiinteistöjen verotusarvojen jälkeenjääneisyys käyvistä arvoista ei enää päde entiseen tapaan.

– Kiinteistöjen arvot ovat menneet alas erittäin voimakkkaasti viimeisen 1,5 vuoden aikana ja kuka tietää, milloin kääntyvät toiseen suuntaan. Murhe jälkeenjääneisyydestä on pienentynyt.

– Vielä synkempää on se, että monilla alueilla käyvät arvot eivät ole 15 vuoteen kuin laskeneet. Ei siellä kovin ihmeellistä jälkeenjääneisyyttä enää ole, Kero painottaa.

Suomen omakotiliitossa puolestaan nähdään tarve kiinteistöverouudistukselle.

– Tavoite on hyvä: verotuksen tulee olla yksinkertaista, ymmärrettävää ja läpinäkyvää. Sitä suuntaa on hyvä jatkaa, sanoo Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

Vuosia käyttöönottoon

Silander arvelee uudistuksen kuitenkin toteutuvan vasta pitkän ajan jälkeen.

– Siinä saattaa mennä jopa 10 vuotta, että on ihan käytännössä ja laskut maksussa kotitalouksilla.

Orpon hallitusohjelma lupaa toteuttaa uudistuksen pitkillä siirtymäajoilla, mutta ei määrittele niiden mittaa sen tarkemmin. Kiinteistöliiton Keron mielestä siirtymäajan tulisi olla sitä pidempi, mitä isompia muutokset ovat.

– Verovelvollisten lausunnoista on viime vuosina tullut usein ehdotusta, että viisi vuotta olisi kohtuullinen. Ettei kerralla lyötäisi voimaan kaikkia muutoksia, koska ne voivat olla rajuja yksittäisten verovelvollisten kannalta, kero huomauttaa.

Yhdeksäs ministeri yrittää

Kiinteistöverouudistusta on valmisteltu jo kahdeksan valtiovarainministerin kaudella viidessä eri hallituksessa ja nyt on valmisteluvuorossa kuudes hallitus ja yhdeksäs valtiovarainministeri.

Hanketta vastuuministereinä ovat vuorollaan vetäneet Jutta Urpilainen (sd.), Antti Rinne (sd.), Alexander Stubb (kok.), Petteri Orpo (kok.), Mika Lintilä (kesk.), Katri Kulmuni (kesk.), Matti Vanhanen (kesk.), Annika Saarikko (kesk.) ja nyt ministeriyttä hoitava Riikka Purra (Ps.).

Pääministereitäkin on ollut samana aikana kuusi: Jyrki Katainen (kok.), Stubb, Juha Sipilä (kesk.), Rinne, Sanna Marin (sd.) ja nyt Orpo.

Uudistus vislattiin alunperin liikkeelle 2012 ja se piti ottaa käyttöön 2020. Lausuntokierroksilta tulleet tyrmäävät palautteet ja muu keskeneräisyys ovat kuitenkin saaneet monen hallituksen siirtämään hanketta seuraavalle hallitukselle. Viimeksi samaan päätyi Marinin hallitus syksyllä 2022.

Keron mielestä siirtopäätös oli ihan oikea, koska lakiluonnoksen vaikutussarviot olivat puutteelliset. Samaa sanoo Silander.

– Omakotiliitossa arvioitiin, että vaikutusten arvio oli oikeastaan aika lottoa siitä, millä postinumeroalueella ihminen sattui asumaan.

Tähtäin vuodessa 2026

Nyt uudistuksen tähtäin on vuodessa 2026. Silander ja Kero ovat varovaisia arvioidessaan tämän kertaisen yrityksen onnistumista:

– Tässä vaiheessa olen puolioptimistinen tämän asian suhteen, Silander sanoo.

– Jää nähtäväksi, koska paljon on taas tapahtunut, eikä vielä tiedetä, mitä (tonttiveron) alarajan korotus tarkoittaa arvostusmuutoksen kannalta, Kero sanoo.

Valtiovarainministeriön valmistelema kiinteistöverouudistus on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle helmikuussa ja hallituksen esityksen pitäisi valmistua toukokuun tietämissä. Oheisesta aikajanasta voi helposti palauttaa mieleen karikkoisesti edenneen uudistuksen vaiheet.