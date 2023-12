Uusi laki kieltäisi lapsiavioliitot Marokossa

Pohjois-Afrikassa sijaitsevassa Marokossa alkava vuosi on tuomassa hyviä uutisia naisille ja tytöille.

Laajoja valtaoikeuksia käyttävä kuningas Mohammad VI on vauhdittanut tasa-arvoa kohentavaa uudistusta. Yli tuhat kansalaisjärjestöä ja monet puolueet ovat vaatineet parannuksia naisten asemaan. Naiset ovat perinteisesti työskennelleet kotona ja huolehtineet perheestä.

Naiset saisivat uuden lain mukaan enemmän sananvaltaa perintöasioissa. Nykyisin naiset saavat perintöä puolet vähemmän kuin miehet. Naisten pienempi perintöosuus pohjaa Koraanin ohjeistukseen.

Lapsiavioliitot halutaan poistaa

Lakimuutosta vaativien aktivistien ensijsijainen vaatimus on lapsiavioliittojen poistaminen. Laillinen avioitumisikä on nykyisin 18 vuotta. Viranomaiset myöntävät kuitenkin edelleen avioitumisluvan myös nuoremmille tytöille. Jopa 85 prosenttia alaikäisten avioliittohakemuksista on hyväksytty.

Moniavioisuus on jatkuvasti vähenemässä. Vuonna 2022 useita puolisoita oli 0,3 prosentissa liitoista.

Lakiuudistuksen toivotaan selventävän myös huoltajuuskäytäntöjä. Isät on tavallisesti määrätty lasten huoltajiksi avioerossa. Äidit puolestaan menettävät n huoltajuuden, jos he avioituvat uudelleen.

Islamistipiireissä epäilyjä

Naisten oikeuksien parantamista vaativien ryhmien mukaan sukupuolten tasa-arvo on perhepolitiikkaa laajempi kysymys.

Naiset ovat yhä useammin korkeasti koulutettuja ja kaksi kolmannesta valmistuneista on tyttöjä. Silti naisten työelämään pääsy on edelleen hankalaa- Jopa kolmannes akateemisista marokkolaisista naisista on työttömiä. Korkeakoulutetuista miehistä työttömiä on noin viidennes. Nuorisotyöttömyys on yleisestilkin korkeaa Marokossa.

Vanhoillisista islamistipiireistä kuuluu myös epäileviä ääniä. Esimerkiksi moniavioisuuden katsotaan olevan islamin ohjeistuksen mukaista. Virallisesti kielletty Al Adl Wa Al Ihsane-ryhmä sanoo islamin olevan kaiken muun lainsäädännön yläpuolella.

AFP