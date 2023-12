Luulitko, että tänään on kylmä? Pian pakkasta voi olla 40 astetta – Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisesta säästä

Vuodenvaihteen ulkojuhlintaan tarvitaan koko maassa lämmintä kerrospukeutumista ja ”järkeä päähän” sanoo Ylen meteorologi Matti Huutonen.

– Aika raikkaalta sää tuntui jo aamulla liikkeelle lähtiessä ja kylmältä edelleen näyttää. Korkeapaine vahvistuu Lapin päälle lähipäivien aikana ja sen myötä koillisesta ja idästä virtaa ihan kunnolla arktisen kylmää ilmaa Suomeen, Huutonen kertoo.

Tänään uudenvuodenaattona pakkanen kiristyy iltaa kohti mentäessä. Eteläisessä Suomessa vuosi vaihtuu 15–20 asteen pakkasessa, Keski-Suomessa luvassa on 15–25 asteen pakkasia ja Pohjois-Suomessa vuosi 2024 otetaan vastaan 20–35 asteen pakkasessa.

Avaa kuvien katselu Ilotulituksia tai muuta juhlintaa seuratessa voi yöllä tulla kylmä, sillä vuosi vaihtuu paukkupakkasissa koko maassa. Kuva: Matti Huutonen / Yle

Etelä-Suomessa pureva tuuli saa ilman tuntumaan vielä lämpömittarin lukemaa selvästi kylmemmältä. Se on syytä ottaa huomioon, jos aikoo illalla mennä ulos juhlahumua seuraamaan.

Sää on poutaista, siellä täällä varsinkin itäisessä Suomessa voi sadella hieman pakkaslunta. Pilvisillä alueilla voi olla 10 astetta lämpimämpää kuin selkeillä.

Vuosi 2024 alkaa arktisessa säässä

Kylmeneminen jatkuu vuoden ensimmäisinä päivinä. Huomenna maanantaina pakkanen pysyy päivälläkin etelässä parinkymmenen asteen tuntumassa, Keski-Suomessa -25 asteen tienoilla ja pohjoisessa pakkanen vaihtelee -20 ja -35 asteen välillä.

– Etelä-Suomen ja osittain Keski-Suomen osalta tällaiset pakkaslukemat ovat hyvin ääreviä, eli kyse on poikkeuksellisesta säästä. Yhtä kylmää on noin kerran 30 vuodessa, Huutonen sanoo.

Tiistaina ja keskiviikkona sää pysyy edelleen selkeänä ja monin paikoin vähintään yhtä kylmänä, itäisessä Suomessa pakkanen kiristyy yhä.

Jäätävintä viikon puolivälissä on Kainuussa ja Koillismaalla, jonne ennustetaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä jopa 40 asteen pakkasia.

Avaa kuvien katselu Uusi vuosi alkaa kirkkaassa ja kylmässä säässä. Kuva: Matti Huutonen / Yle

Pidä huoli kavereista, lapsista ja isovanhemmista

Vuoden ensimmäiselle viikolle ennustetut pakkaslukemat ovat niin hurjia, että Ilmatieteen laitos varoittaa sään olevan koko maassa mahdollisesti vaarallinen.

Hyytävin tilanne on torstaina, jolloin Etelä- ja Keski-Suomen sää on Ilmatieteen laitoksen varoituskartan mukaan jo suorastaan vaarallinen. Esimerkiksi Uudellamaalla erittäin purevan pakkasen todennäköisyys on 30 prosenttia keskiviikon ja torstain välisestä yöstä torstai-iltaan. Pakkanen voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia. Ulkona liikkuessa on myös paleltumisvaara.

– Kylmyys menee silloin jo erittäin purevan puolelle. Etelä- ja Keski-Suomessa poikkeama keskimääräiseen tähän vuodenaikaan mitattuun lämpötilaan on niin iso, selittää meteorologi Matti Huutonen.

Suomen ylle kaartaa vuodenvaihteessa arktista ilmaa, joka kiristää pakkasta koko maassa. Paikoitellen lämpötila voi laskea jopa -40:een asteeseen.

Pakkasvaroitusten takia kannattaa välttää kylmälle altistumista, valita säähän sopiva vaatetus, vähentää fyysistä rasitusta ulkona sekä pitää taukoja työstä, jos sitä tekee ulkoilmassa.

Kylmän ilmamassan kurittaessa koko maata on tärkeää pitää huolta niistä läheisistä, jotka eivät iän, sairauden tai muun syyn takia ehkä osaa huolehtia itsestään. Vuoden vaihtumista railakkaasti juhlivien vastuulla on huolehtia toisistaan, ettei kukaan juhlijoista sammu hankeen alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksesta.