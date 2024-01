Ilotulitteet kuumentavat tunteita – kysyimme lukijoilta, onko aika ajanut rakettien paukuttelun ohi

Ilotulitteet herättävät joka vuosi voimakkaita tunteita. Ylen keräämien kokemusten mukaan erityisesti rakettien myynti kuluttajille saa suomalaiset kuumenemaan.

Yle keräsi verkkosivuillaan suomalaisten mielipiteitä ilotulitteista. Vastauksia kertyi yli 1400.

”Kovaääninen, vaarallinen, saastuttava ja urpo perinne, jonka voisi korvata vaikka lentävillä valodroneilla, tanssivilla vesillä tai Lauri Tähkällä.” Mikael

”Ei ole mitään järkevää syytä, miksi tavallisten kansalaisten pitäisi saada ampua raketteja. Jos aseita ei myydä kenelle tahansa ilman lupaa, miksi vaarallisia räjähteitä pitäisi voida?” Henna

Kolme neljäsosaa mielipiteensä kertoneista kieltäisi ilotulitteiden kuluttajamyynnin ja siirtäisi ilotulitukset ammattilaisten vastuulle. Lähes neljäsosa haluaa kieltää rakettien paukuttelun kokonaan.

Ilotulitteissa ei ole mitään iloista, vaan ne tappavat sekä lemmikkejä että luonnoneläimiä, kirjoitti eläinfilosofiaan erikoistunut tutkija Elisa Aaltola viestipalvelu X:ään.

Uutenavuotena panikoivien koirien kanssa vietetyt tunnit ovat koko vuoden pisimmät, kertoo moni lemmikinomistaja Ylelle. Aaltolan mukaan jopa puolet koirista pelkää ilotulitteita.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) harkitsi tulitteiden kuluttajamyynnin kieltämistä vuoden 2023 alussa.

Myyntikieltoa vaati esimerkiksi Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula.

– En tykkää, että muutaman tyhmän takia kielletään iloa suurelta joukolta, mutta eihän tähän mikään muu auta.

Ilotulitteita saa ampua uudenvuodenaattona klo 18-02 välillä. Tulitteita voi kuitenkin ostaa jo aiemmin.

On vaikea valvoa, että ostajat käyttävät tulitteita vastuullisesti ja selvin päin. Vastuuton paukuttelu voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Myyntiä ei toistaiseksi olla kieltämässä, mutta TEM suunnittelee muita rajoituksia haittojen vähentämiseksi.

"Hiljaisiksi" markkinoidut ilotulitteet ovat yleistyneet viime vuosina. Rakettien pauke aiheuttaa stressi voi olla eläimille hengenvaarallista.

Ympäristöä saastuttavaa verorahojen haaskausta

Suuri osa mielipiteensä Ylen verkkosivuilla kertoneista näkee ilotulitteet sekä rahan haaskaamisena että kanssaihmisten, ympäristön ja eläinten turhana kiusaamisena.

Miten ihmisillä on varaa lennättää ylimääräistä rahaa taivaan tuuliin? Siru

Jopa seteleiden laittaminen takan sytykkeeksi olisi järkevämpää, ainakin lämmöstä ja hehkusta saisi nauttia useampia tunteja. Marko

Ilotulitteet aiheuttavat ympäristö-, henkilö- ja omaisuusvahinkoja, kärsimystä niin eläimille kuin ääniherkille ihmisille, eivätkä edes näytä kovin hienoilta. Helmi

Osa lukijoista kertoo pitävänsä ilotulitteista, mutta tunnistaa niiden ongelmat. Ilotulitteiden ostamiseen voitaisiin heidän mukaansa vaatia koulutusta.

En halua kieltää tulitteiden myyntiä kuluttajille, koska syrjäseuduilla asuvilla lapsiperheillä ei välttämättä ole mahdollisuutta päästä seuraamaan tuliteshow’ta kaupunkien keskustaan. Tulitteiden ostamisen voisi kyllä laittaa luvan taakse haittojen vähentämiseksi. Minja

Käytän vuosittain tuhansia euroja tulitteisiin eikä mitään ole sattunut. Jonkinlaisen ilotulitekortin vaatiminen tulitteiden ostajilta voisi toki vähentää häiriöitä. Petrus

Tulitteet ovat oikein käytettynä turvallisia, ilotulitefirmat vakuuttavat. Osa vastanneista kuitenkin kokee, että säätelystä lipsutaan eikä käyttöä ole mahdollista valvoa tarpeeksi.

”Pysyttäisiin edes rajoituksissa. Pahimmillaan paukuttelua saa kuunnella siitä päivästä lähtien, kun rakettien myynti alkaa”, eräs lukija tiivistää mielipiteensä.

Vaikka tuotteiden myyminen alaikäisille on kielletty, vanhemmat hankkivat paukut eivätkä valvo niiden käyttöä. Misa

Tukesin mukaan ilotulitteet aiheuttivat viime uutenavuotena 16 silmävammaa ja 67 tulipaloa.

Ylen sivuilla mielipiteensä kertoneita risoo, että rakettien aiheuttamia vammoja maksetaan verorahoilla.

Veronmaksajien rahoille olisi enemmän tarvetta vaikka varhaiskasvatuksessa. Oskari

Suuri osa lukijoista haluaisikin siirtää räjähteiden käsittelyn ammattilaisille.

– Raketit eivät ole mikään ihmisoikeus. Eiköhän kunnan tai kaupungin järjestämän ilotuliteshow’n pitäisi riittää kaikille. Henna

Juhlia voi muillakin tavoin, lukijat muistuttavat. Monet talousvaikeuksista kärsineet kunnat luopuivat rakettiesityksistä jo kymmenen vuotta sitten.

”Valo-, laser- tai tulishow ammattilaisten tekemänä olisi paljon vaikuttavampi. Ei ilkivaltaa, roskaa tai kovia ääniä”, yksi vastaaja sanoo.

Ilotulitteiden myyntikieltoa vaatinut kansalaisaloite hylättiin eduskunnan talousvaliokunnassa vuonna 2022. Valiokunnan mukaan kielto voisi lisätä laittomien rakettien myyntiä.

Ilotulitus on suomalaisia yhdistävä perinne, sanovat ilotulitteita puolustavat vastaajat.

Raketit tuovat valoa pimeän keskelle – ”Ihmisten pitää saada myös ilmaista iloaan”

Ilotulitteiden puolustajien mukaan kyseessä on arvokas perinne, joka yhdistää kansaa ja tuo juhliin spektaakkelin tuntua.

Ilotulitteet tuovat iloa, valoa ja pauketta muuten niin pimeään aikaan. Mauno

– Olen monena vuonna kokoontunut muiden tuntemattomien kanssa ampumaan ilotulitteita ja tutustunut uusiin ihmisiin. Timo

Maailmaa ei saa tehdä vain nillittäjille. Ihmisten pitää saada myös ilmaista iloaan. Ensio

Raketteja saa ampua vain harvoin, osa vastanneista muistuttaa. Uudenvuodenyön ja venetsialaisjuhlien ulkopuolella paukutteluun tarvitaan pelastusviranomaisen lupa.

– Tavallisella kansalaisella ei ole muuta tilaisuutta päästä räjäyttelemään. Raketit ovat niin erikoinen ja ainutlaatuinen asia, ettei niitä pitäisi kieltää. Juho

– Ei ole ilotulitteiden syy, jos jotkut tyhmyyttään telovat itsensä niillä. Eihän nykyisin edes myydä sellaisia kunnon pommeja, kuin omassa nuoruudessani 90-luvulla. Anssi

Haittoja on vain vähän siihen nähden, miten paljon tulitteita käytetään, sanovat sekä tulitteista pitävät vastaajat että tulitemyyjät. Suomalaiset laittavat tulitteisiin arviolta noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Osa mielipiteensä kertoneista lukijoista pitää tulitteiden haittavaikutusten esilläpitoa lähinnä moraalipaniikkina.

Kaikki nämä keski-ikäiset rakettienkieltäjät ovat omassa lapsuudessaan ja nuoruudessaan saaneet nauttia ilotulituksista. Nyt he haluavat kieltää ilon seuraavilta sukupolvilta. Ei vetele. Maria

– Pitäisikö autot ja alkoholi kieltää, kun eivät kaikki osaa niitäkään käyttää? Tapio

– Ilotulitus on upea perinne, jota tulisi harrastaa paljon useammin. Kaikilla on hauskaa ilotulitteiden ansioista, paitsi muutamalla urpolla valittajatädillä. Mikko

Eläimiä ja ympäristöä kuormittava perinne ei kuitenkaan ole säilyttämisen arvoinen, sanovat tulitekiellon puolesta puhuvat.

Moni heistä sanoo aiemmin pitäneensä ilotulitteista, mutta muuttaneensa mielensä hankittuaan lemmikin tai opittuaan tulitteiden ilmastovaikutuksista.

Yhden vastaajan mukaansa esimerkiksi teatteri- ja tanssiesitysten ottaminen osaksi uudenvuoden ilmaisohjelmaa työllistäisi esiintyjiä ja ”tarjoaisi esittävän taiteen kokemuksia myös niille, joilla ei ole varaa vaikka teatteriin tai balettiin.”

– Uusien perinteiden luominen on tahdon asia. Helmi