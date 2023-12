Ilotulituksesta luontokohteessa puhkesi täysi riita – johti jopa järjestäjän uhkailuun

Ilotulittaminen luonnon keskellä on saanut ihmiset jopa uhkailemaan järjestäjää.

Rautjärven Simpeleessä tunteet käyvät kuumana Hiitolanjoella iltakahdeksalta järjestettävän ilotulituksen takia. Ilotulituksen järjestäminen luontokohteessa on saanut ihmiset vihaisiksi.

Asiasta käydään kiivasta keskustelua Simpeleen kylän facebook -ryhmissä. Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen lähetti myös oman kannanottonsa Rautjärven kunnalle ja medialle.

– Mietin, että voiko tuota vielä mitenkään perua ja vahinkoja estää? hän kysyy.

Tapahtumasta huolissaan olevat pelkäävät erityisesti alueella talvehtivien joutsenien puolesta.

Tarkoituksena on hyvän mielen tapahtuma

Aikaisempina vuosina Simpeleen kyläyhdistys on järjestänyt ilotulituksen kuntakeskuksen torilla. Tapahtumaa tukevat yritykset ja kunta. Tapahtuma on nyt ensimmäistä kertaa Hiitolan koskella entisen Ritakosken voimalan lähellä. Järjestäjänä on Simpeleen kyläyhdistys.

– Rehellinen tarkoitus on järjestää hyvän mielen uuden vuoden tapahtuma, Simpeleen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Mirja Vaittinen sanoo.

Hän kertoo jopa tulleensa uhkailluksi tapahtuman järjestämisen vuoksi.

Samalla juhlitaan 50-vuotiasta kuntaa ja muun muassa sitä, että kosken viimeinen pato on purettu. Vaelluskalat voivat nousta koskea vapaasti.

– Kolme viikkoa sitten lähtivät työkoneet pois koskesta, Vaittinen kertoo.

Hän korostaa, että ilotulituksia järjestetään myös muissa luontokohteissa. Myös kylän keskustassa on lukuisia lemmikkieläimiä ja karjatila.

Luvat ovat kunnossa

Tapahtuman kaikki luvat ovat Vaittisen mukaan kunnossa. Saman vahvistaa myös kunnanjohtaja Harri Anttila.

– Poliisi on myöntänyt luvan ilotulitukselle ja se voidaan järjestää. Tapahtuma on saanut kunnalta tapahtumatukea, mutta järjestämisvastuu on Simpeleen Kyläyhdistyksellä, sanoo Anttila.

Hän ei kommentoi tapahtumaa muilta osin.