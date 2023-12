Mitä täällä tapahtuu? Perttu Hyvärinen jysäytti valtaisan sensaation! Uran ensimmäinen voitto maailmancupissa

Tour de Ski, miehet, 10 km (p)

1. Perttu Hyvärinen FIN 23.08,6

2. Erik Valnes NOR +16,2

3. Harald Ö. Amundsen NOR +17,2

4. Jens Burman SWE +27,4

5. William Poromaa SWE +40,4

6. Beda Klee SUI +42,9

7. Friedrich Moch GER +44,6

8. Martin L. Nyenget NOR +45,8

9. Ben Ogden USA +46,2

10. Hugo Lapalus FRA +51,6

11. Lauri Vuorinen FIN +52,0

12. Arsi Ruuskanen FIN +52,9

16. Markus Vuorela FIN +1.05,1

31. Remi Lindholm FIN +1.25,0

63. Joni Mäki FIN +2.17,5