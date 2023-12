”Moni mies tippa linssissä” – Aino-Kaisa Saarinen ylisti haukuttua suomalaisryhmää Tourin upeasta ”triplavoitosta”

Sunnuntain tulokset ja Tourin kokonaistilanteet

Tour de Ski, miehet, 10 km (p)

1. Perttu Hyvärinen FIN 23.08,6

2. Erik Valnes NOR +16,2

3. Harald Ö. Amundsen NOR +17,2

4. Jens Burman SWE +27,4

5. William Poromaa SWE +40,4

6. Beda Klee SUI +42,9

7. Friedrich Moch GER +44,6

8. Martin L. Nyenget NOR +45,8

9. Ben Ogden USA +46,2

10. Hugo Lapalus FRA +51,6

11. Lauri Vuorinen FIN +52,0

12. Arsi Ruuskanen FIN +52,9

16. Markus Vuorela FIN +1.05,1

31. Remi Lindholm FIN +1.25,0

63. Joni Mäki FIN +2.17,5

Miesten Tour de Skin tilanne (2/7 kisaa)

1. Erik Valnes NOR 25.14

2. Harald Ö. Amundsen NOR + 0.04

3. Ben Ogden USA + 0.28

4. Perttu Hyvärinen F IN + 0.38

5. Lauri Vuorinen FIN + 0.53

6. Jens Burman SWE +1.09

7. William Poromaa SWE +1.18

8. Martin L. Nyenget NOR +1.24

9. Federico Pellegrino ITA +1.24

10. Beda Klee SUI +1.25

17. Arsi Ruuskanen FIN +1.39

24. Markus Vuorela FIN +1.48

35. Remi Lindholm FIN +2.06

57. Joni Mäki FIN +2.45

Tour de Ski, naiset, 10 km (p)

1. Kerttu Niskanen FIN 25.48,0

2. Victoria Carl GER +6,7

3. Jessie Diggins USA +10,7

4. Rosie Brennan USA +15,2

5. Katharina Hennig GER +29,0

6. Heidi Weng NOR +40,8

7. Krista Pärmäkoski FIN +43,4

8. Astrid Öyre Slind NOR +45,5

9. Linn Svahn SWE +52,3

10. Teresa Stadlober AUT +53,2

23. Jasmi Joensuu FIN +1.29,7

31. Anne Kyllönen FIN +1.53,1

49. Vilma Ryytty FIN +2.31,9

Naisten Tour de Skin kokonaistilanne (2/7 kisaa)

1. Jessie Diggins USA 28.24

2. Victoria Carl GER +0.07

3. Linn Svahn SWE +0.11

4. Jonna Sundling SWE +0.19

5. Kerttu Niskanen FIN + 0.28

6. Rosie Brennan USA +0.35

7. Emma Ribom SWE +0.38

8. Katharina Hennig GER +0.58

9. Heidi Weng NOR +1.07

10. Krista Pärmäkoski FIN +1.11

21. Jasmi Joensuu FIN +1.44

37. Anne Kyllönen FIN +2.22

50. Vilma Ryytty FIN +3.07