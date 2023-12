Tanskan kuningatar Margareeta luopuu kruunustaan

83-vuotias Margareeta II on ollut Tanskan kuningatar vuodesta 1972.

Tanskan kuningatar Margareeta II on päättänyt luopua kruunustaan, Tanskan yleisradioyhtiö DR kertoo. Kuningatar kertoi asiasta perinteisessä uudenvuodenpuheessaan.

Margareeta luovuttaa kruununsa kruunuprinssi Frederikille Kööpenhaminan Amalienborgissa 14. tammikuuta.

Kruunusta luopumisen ajankohdassa on symboliikkaa: 83-vuotias Margareeta II nousi Tanskan kuningattareksi 14. tammikuuta 1972. Hänen valtakautensa pituudeksi tulee siis tasan 52 vuotta.

Margareeta II:sta tuli valtaan astuessaan Tanskan ensimmäinen naispuolinen hallitsija sitten Kalmarin unionia 1388–1412 hallinneen Margareeta I:n.

Puheessaan Margareeta kertoi, että hänelle tehtiin aiemmin tänä vuonna laaja selkäleikkaus. Se sujui hyvin, mutta herätti ajatuksia tulevaisuudesta ja siitä, onko aika jättää vastuu seuraavalle sukupolvelle, Margareeta sanoi.

– Olen päättänyt, että nyt on oikea hetki. Jätän valtaistuimen pojalleni kruununprinssi Frederikille.

Pääministeri: Kuningatar on ”Tanskan ruumiillistuma”

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kiittää tiedotteessa kuningatarta hänen ”väsymättömistä ponnisteluistaan Tanskan hyväksi”.

– Monet meistä eivät ole koskaan tunteneet toista valtionhoitajaa. Kuningatar Margareeta on Tanskan ruumiillistuma, ja hän on vuosien ajan antanut sanoja ja tunteita siihen, keitä me kansana ja kansakuntana olemme, Frederiksen kirjoittaa.

Frederiksen toteaa myös, että kruununprinssi Frederik ja kruununprinsessa Mary ovat valmiita nousemaan kuninkaaksi ja kuningattareksi ja ottamaan vastaan tehtävän tuoman vastuun.