Presidentti Zelenskyi korosti uudenvuodenpuheessaan ukrainalaisten olevan entistä vahvempia

Kuva: Aleksandr Gusev/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoin myöhään sunnuntai-iltana pitämässään uudenvuodenpuheessa, että Ukrainasta on tullut entistä vahvempi voittamaan suuria vaikeuksia. Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta Ukrainaan tulee helmikuussa kuluneeksi kaksi vuotta.

Presidentti Zelenskyi sanoi, että sota on opettanut ukrainalaisia kestämään Venäjän hyökkäyksiä ja sopeutumaan vaikeuksiin, kuten sähkökatkoksiin sekä teollisuuden toimintakykyyn ja sen tuotteiden vientiin kohdistuviin uhkiin.

– Vuoden tärkein tulos, sen tärkein saavutus on, että Ukraina on vahvistunut. Ukrainalaisista on tullut vahvempia, hän sanoi.

– Selvisimme vuoden 2023 alussa, tammi- ja helmikuussa, liioittelematta historiamme vaikeimmasta talvesta. Osoitimme, että ukrainalaiset ovat kylmyyttä ja pimeyttä kovempia. Voimakkaampia kuin sähkökatkot ja niiden uhka, presidentti sanoi.

– Ukrainalaiset selviävät energiapulasta, koska meillä ei ole pulaa sinnikkyydestä eikä rohkeudesta. Me emme hiipuneet pimeyteen. Pimeys ei nielaissut meitä. Me voitimme pimeyden.

Zelenskyi vakuutti, että läntisiltä liittolaisilta saatuja F-16-hävittäjiä tullaan ehdottomasti näkemään pian Ukrainan taivaalla. Hän myös toisti lupauksensa lisätä ukrainalaista asetuotantoa ja sanoi, että tämän vuoden aikana valmistuu muun muassa vähintään miljoona droonia.

Presidentin toimistossa Kiovassa nauhoitetussa 20-minuuttisessa videopuheessa ei juurikaan ollut suoria viittauksia etulinjan tilanteeseen tai Ukrainan kesäkuussa aloittaman vastahyökkäyksen vaatimattomaan menestykseen. Zelenskyi ei myöskään kovin selväsanaisesti viitannut niihin poliittisiin ja diplomaattisiin vaikeuksiin, joita Ukrainalla on viime aikoina ollut sotilaallisen ja muun avun saamisessa niin Yhdysvaltain kongressissa kuin Euroopan unionissakin.

– Ukrainalaiset ovat vahvempia kuin mikään juonittelu, yritykset heikentää globaalia solidaarisuutta tai horjuttaa liittolaistemme koalitiota, Zelenskyi kuitenkin sanoi.

Sujuvasanaisen videopuheen kuvituksena nähtiin muun muassa materiaalia eri kaupunkeihin tehdyistä hyökkäyksistä sekä presidentin tapaamisista Ukrainan länsiliittolaisten johtajien kanssa.

Puheensa päätteeksi Zelenskyi palasi vielä vahvuuden teemaan.

– Aivan kuten vuosi sitten, me sanomme tänään: ”Emme tiedä varmasti, mitä uusi vuosi tuo tullessaan.” Tänä vuonna voimme kuitenkin lisätä: ”Tulipa mitä hyvänsä, me olemme nyt vahvempia.”

Lähteet: Reuters, AFP