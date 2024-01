Pakkanen paukkuu Rovaniemellä ja koko Lapissa

Rovaniemen keskustassa on maanantaina 28 astetta pakkasta. Noin 20 kilometrin päässä keskustasta Apukassa on mitattu melkein -35 astetta.

Kovin pakkaslukema on nyt Rovaniemen Apukassa, melkein 35 miinusastetta. Pakkanen kiristyy sääennusteen mukaan edelleen, tiistaiksi Lappiin luvataan jopa 40 pakkasastetta.

Lapissa ja koko Suomessa on nyt huomattavan kylmää. Uusi vuosi alkoi maanantaina monin paikoin yli 30 asteen pakkasilla. Ilmatieteen laitoksen mukaan kylmintä koko Suomessa on ollut maanantaina aamupäivän aikana Rovaniemellä Apukassa, –34,8 astetta. Myös Ylitornion Meltosjärvellä mitattiin puoliltapäivin 34,6 astetta pakkasta.

Miltei koko Lapissa on pakkasta vähintään yli 20 astetta. Myös Pohjois-Pohjanmaalla ja erityisesti Kuusamon Kiutakönkäällä on mitattu pakkasta huomattavan paljon: 34,6 astetta. Lapin lämpimintä on Inarissa, noin 15 pakkasastetta.

Kiristyy lisää varsinkin Itä- ja Tunturi-Lapissa

Pakkanen pysyy maanantaina kireänä ja kiristyy entisestään tiistaiksi. Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan Itä-Lapissa ja Tunturi-Lapissa tiistaina päivällä voi pakkanen painua jopa –40 asteeseen. Rovaniemelle, Kemi-Tornion alueelle ja Tornionlaaksoon tiistaina päivällä voi tulla kylmimmillään –35 astetta. Pohjois-Lappiin luvataan pakkasta noin 20 – 25 astetta.

Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Tuuli lisää pakkasen purevuutta.