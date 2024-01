Näin tutkijat arvioivat Niinistön puhetta: ”Suomalaistuminen” on hyvä vientituote

Niinistö yritti välittää puheessaan myös toivoa. Se on hankalaa aikana, jolloin varustautuminen ja militarismi lisääntyvät.

Tasavallan presidentin viimeinen uudenvuodenpuhe ei ollut jäähyväispuhe. Uudenvuodenpuhe ei välttämättä ole myöskään oikea hetki kertoa omista tulevaisuuden suunnitelmistaan, sanoo vanhempi tutkija Iro Särkkä Ulkopoliittisesta insituutista.

– Luulen, että se hänen perintöönsä on enemmänkin hyvin vakaa, tosiasiat tunnustava, rauhallinen linja, jonka hän haluaa jättää Suomelle.

Särkälle päällimmäiseksi puheesta jäi toiveikkuus ja tulevaisuuden optimismi.

– Vaikka elämme erittäin synkkiä ja lohduttomia aikoja, pitää säilyttää optimismi ja uskoa siihen, että rauha on saavutettavissa, Särkkä sanoo.

Mikä ”suomalaistuminen”?

Niinistö puhui ”suomalaistumisesta”.

Uudella sanalla Niinistö viittasi Suomen tapaan huolehtia puolustuksestaan monella eri tavalla: huolehtimalla omasta puolustuksesta Nato-jäsenyyden ja puolustussopimusten rinnalla.

Särkkä ei näe sanaa jatkumona kylmän ajan puheisiin suomettumisesta. Varsinkin Saksassa Suomea pilkattiin kylmän sodan aikana maaksi, jonka tahto on Neuvostoliiton taskussa.

– Se voi olla ylpeyttä siitä, että olemme tehneet omia itsenäisiä ratkaisuja kansallisen puolustuksen ja turvallisuuden kehittämisen myötä. Muut EU-maat ja Nato-maat ottavat meiltä oppia, kuinka he voivat kehittää omia ratkaisujaan ja puolustusjärjestelmiään.

”Suomalaistuminen” on Särkän mielestä hyvä suomalainen konsepti vietäväksi maailmalle.

Rauhasta ei ole helppoa puhua

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma kuuli Niinistön puheessa uuden kansallisen tarinan.

Rauhan viestistä puhuu myös politiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta.

– Se on kantava teema tilanteessa, jota määrittää vahva sotilaallinen varustautuminen ja militarismin vahvistuminen. Tasapainottelu tässä tilanteessa on vaikeaa ja vaatii uudenlaista sanastoa.

Niinistö painotti puheessaan sitä, miten Nato-jäsenyydestä huolimatta Suomi on yhä se vanha tuttu pohjoismainen ja eurooppalainen maa.

– Hän pyrkii tuottamaan kansallisuutta eli omakuvan jatkumoa. Tulkinta on, että emme ole siirtyneet liikaa sinne Yhdysvaltojen suuntaan puolustusratkaisuistamme huolimatta. Tässä hahmotellaan uutta kansallista tarinaa, Vuorelma sanoo.

Vuorelma kiinnittää huomiota myös Niinistön käyttämään sanaan suomalaistuminen. Hän uskoo, että se on samaa perua kuin suomettuminen. Sanan sisältö on kuitenkin muuttunut.

– Suomihan on koko ajan huolehtinut omasta puolustuksestaan enemmän kuin jotkut muut naapurimme. Kyllähän se on poikkeuksellista kansainvälisesti. Se on myös varautumista koko yhteiskunnan tasolla.

Myös Vuorelma uskoo, että ”suomalaistumisella” on maailmalla kysyntää.

Talous kiinnosti entistä valtiovarainministeriä

Presidentti Niinistö vältti visusti pitää sormensa poissa sisäpolitiikasta. Hän kiinnitti kuitenkin huomiota Suomen talouden alamäkeen, kansalaisten vaikeuksiin selvitä menoistaan ja valtionvelan kasvuun.

Niinistö oli aikoinaan mies, joka eduskunnan puhemiehenä pani eduskunnan kulut kuriin.

Presidentti väläytti, että Suomeen voitaisiin perustaa kaikista eduskuntapuolueista koostuva ryhmä, joka määrittelisi talouden linjan pitkällä tähtäimellä.

– Hän on huolestunut Suomen talouspoliittisesta tilanteesta, mutta ei lähde tässä puheessa antamaan neuvoja seuraajalleen. Talouspolitiikan toimijoille hän antaa vähän vinkkejä, Vuorelma sanoo.

Niinistön ajatus tulee ulko- ja turvallispolitiikan selonteoista. Niissä määritellään Suomen linja, joka kestää pitemmälle kuin yhden vaalikauden.

