Junaliikenne pahasti myöhässä pakkasen vuoksi – iso osa kaukojunista myöhässä

Kaukojunista suuri osa on ollut myöhässä aikataulusta. Kuvituskuva.

Junaliikenteessä on maanantai-iltana ollut laajalti viivästyksiä, käy ilmi VR:n verkkosivuilta.

Esimerkiksi monet IC-junat ovat olleet aikataulusta myöhässä. Enimmillään kaukojunat ovat VR:n mukaan myöhästyneet jopa yli kolme tuntia.

Lisäksi joitakin junavuoroja on peruttu ja korvattu busseilla.

Esimerkiksi Intercity Oulusta Helsinkiin oli päivällä myöhässä 3,5 tuntia junan teknisen vian vuoksi. Osassa myöhästymisistä syyksi kerrotaan junan tekninen vika, osassa taas kaluston odotus, yhteysliikenteen odotus tai muu junaliikenne.

Fintrafficin liikenteen pulssin mukaan hieman ennen iltayhdeksää vain 43 prosenttia kaukojunista kulki aikataulussaan.

Helsingin seudun liikenne (HSL) taas kertoi, että Helsingin päärautatieaseman ja Espoon Leppävaaran välillä kulkevat A-junat eivät pysähdy Mäkkylässä sääolosuhteiden vuoksi.

VR:n viestintäpäällikkö Mira Linnamaa kertoo Ylelle, että myöhästymisten syynä on kova pakkanen, joka on aiheuttanut ongelmia kalustolle. Haasteita on ollut esimerkiksi kytkentälaitteiden kanssa. Kovien pakkasten ennustetaan jatkuvan päiviä. Linnamaan mukaan VR pyrkii minimoimaan myöhästymiset.

Junien myöhästelystä kertoi aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.