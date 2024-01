Asunnottomien yösijassa petipaikat ovat täynnä – osastonhoitaja: ”Meille tullaan heti, kun ilmat kylmenevät”

Vaikka pitkäaikaisasunnottomuus on Tampereella vähentynyt, kokonaisasunnottomuus on kasvanut.

Pakkanen paukkuu tällä viikolla joka yö alle parikymmenasteisena. Tilanne näkyy piikkinä monissa tilastoissa, mutta ei asunnottomille tarkoitetun yösijan kävijämäärissä Tampereen Hervannassa.

Hyytävän kylmä sää ei tuo erityistä yöpyjäryntäystä siitä yksinkertaisesta syystä, että lämpimiä yösijoja on tarvittu jo pitempään.

– Ei asunnoton ihminen tarkene yöpyä ulkona pienemmälläkään pakkasella. Meille tullaan heti, kun ilmat kylmenevät, eikä vasta paukkupakkasella, muistuttaa osastonhoitaja Sirpa Kuisti Tampereen asumispäivystyksestä.

Yksikössä, jossa Kuisti työskentelee, on virallisesti 35 petipaikkaa. Määrä ei riitä.

– Ylipaikoilla mennään, mutta ketään ei jätetä ulos, Kuisti sanoo.

Erityisesti talvisaikaan tarvitaan lämpimiä oleskelupaikkoja myös päiväksi. Asunnottomille on Tampereella tarjolla kaksi päivätoimintakeskusta. Niistä neuvotaan tarvittaessa muiden palveluiden pariin tai Hervantaan yöpymään.

Avaa kuvien katselu Vaikka kaikille ei riittäisi sänkypaikkaa, patja luvataan jokaiselle Tampereen asumispäivystykseen tulijalle. Kuva: Marko Melto / Yle

Kodittomien määrä kasvanut Tampereella

Asunnottomien tarkan määrän arvioiminen on vaikeaa, sillä tilanne voi vaihdella jopa päiväkohtaisesti. Tilanne on kuitenkin huonontunut viime vuosina. Tampereen kaupunki kertoi maaliskuussa 2023, että vaikka pitkäaikaisasunnottomuus on vähentynyt, kokonaisasunnottomuus on kasvanut.

Vuonna 2022 yksin eläviä asunnottomia henkilöitä arvioitiin olevan Tampereella hieman yli kolmesataa, mikä merkitsi lähes viidenneksen kasvua edellisvuodesta.

Erityisesti maahanmuuttajien ja nuorten asunnottomuus on lisääntynyt Tampereella.

Mikäli tarvitset tilapäistä majoitusta, voit hakeutua akuutissa tilanteessa Pirkanmaan hyvinvointialueen asumispäivystykseen.