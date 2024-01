Roomalaiskodin seinälle sommitellut pikkutarkat kuvat kertovat ylimyksen sotavoitoista 2 000 vuotta sitten

Roomassa Colosseumin arkeologisen puiston mahtitalon raunioista esiin kaivettu muraali on yllättänyt tutkijat täysin.

Simpukankuorista, murskatuista kivistä ja keramiiikanpaloista koottu muraali laivoineen, soittimineen ja aseineen on peräisin Rooman tasavallan viimeisiltä ajoilta.

Edes Pompeijin pitkäaikaisissa tutkimuksissa ei ole löydetty muraalia, joka maalailisi yhtä moninaista ajankuvaa, sanoo Italian kulttuuriministeriö.

Talo, roomalaisittain domus, rakennettiin useissa vaiheissa toisen ja ensimmäisen vuosisadan vaihteessa ennen ajanlaskumme alkua. Rakennuksen hyvin säilyneet rauniot alkoivat paljastua Palatinus-kukkulan arkeologisissa kaivauksissa viime vuosikymmenen lopulla.

Kukkulalla, josta Rooma oli aikoinaan saanut alkunsa, asui tasavallan aikana yhteiskunnan eliittiä. Keisarit kuitenkin ottivat alueen vähitellen täysin omistukseensa. Jo ensimmäinen keisari Augustus rakennutti palatsinsa sinne.

Muraaliin on kuvattu muun muassa kolmikärkisiä atraimia.

Arkeologien mukaan muraalin tilaaja oli epäilemättä ylhäisön jäsen, todennäköisesti suorastaan senaattori. He pitävät muraalia muistona hänen voitokkaasta sotaretkestään.

Domuksen omistajien varallisuus näyttää kadonneen tasavaltalaisajan hiipuessa. Ehkä heidän poliittiset mielipiteensä eivät sopineet uusille vallanpitäjille, tutkijat tuumivat.

Autioitunut talo jäi keisarillisen Rooman kasvun jalkoihin. Rauniot löytyivät, kun arkeologit tutkivat Tiberjoen sataman ja Forum Romanum -keskustorin välisen kauppatien varsia. Talon päälle oli Augustuksen aikana rakennettu viljavarasto.

Maailman vanhin pizza? Avaa kuvien katselu Seinään maalatulla hopeatarjottimella on viinimaljan ja hedelmien lisäksi perin.pizzan näköinen leipänen. Kuva: Italian kulttuuriministeriö Italian kulttuuriministeriö esitteli myös viime vuonna poikkeuksellisen taidelöydön parin vuosituhannen takaa. Lätyskäistä leipää esittävä fresko löytyi pompeijilaisen talon aulasta. Talon yhteydessä oli toiminut leipomo. Tutkijat ovat päätelleet, että leivän päällä on yrteillä maustettua juustoa. Onko kuvassa siis pizzan varhainen sukulainen?

Palatinus-kukkulan domuksen muraali on rakennuksen parhaiten säilyneessä osassa, luolaa jäljittelevässä juhlasalissa.

Sen seinistä löytyneet putket kertovat, että salissa hyödynnettiin virtaavaa vettä, jotta juhliminen oli miellyttävää myös Rooman tukahduttavan kuumina kesäpäivinä.

Muraalin tyylitellyt kuvat rakenneltiin monenlaisten simpukankuorien ja Egyptistä tuodun sinisen mosaiikin lisäksi värillisestä lasista sekä valkoisen marmorin ja muiden kivilajien sirpaleista.

Kokonaisuus liimattiin paikoilleen vulkaanisesta pozzolanakivestä tehdyllä betonimaisella seoksella.

Kuvat on sommiteltu juhlasaliin neljään syvennykseen.

Kuvien kirjosta tutkijat päättelevät, että domuksen omistaja halusi muistuttaa olleensa voitokas niin maalla kuin merellä.

Kuvien joukossa on sekä kaleereja ja muiden alusten keuloja että kelttijoukkojen sotatorvia. Välissä on maljakoita, jotka on täytetty lootuksilla ja viiniköynnösten lehdillä.

Ylimpänä kaartuu muurien suojaama merenrantakaupunki, ja vastapäätä on maalaismaismaisema. Merelle on taiteiltu kolme suurta laivaa.

Juhlasalin viereisessä huoneessa, jossa isäntä otti vieraansa vastaan, stukkorappauksesta on restauroinnissa paljastunut yhtä taidokkaasti tehtyjä maisemia ja rakennuksia. Tutkijat uskovat, että kuvien huolellisessa tarkastelussa selviää vielä paljon lisää muraalin teettäjän tarinasta.

Domuksen arkeologiset kaivaukset on määrä saada päätökseen alkuvuonna. Sen jälkeen rauniot avataan vierailijoille mahdollisimman pian, Italian kulttuuriministeriöstä kerrotaan.

