Krista Junkkari sai kolmivuotisen stipendin Yhdysvaltoihin – nyt on edessä golfin ammattilaisuus

23-vuotias Krista Junkkari ottaa tänä vuonna ison askeleen, kun hän siirtyy golfin amatööripelaajasta ammattilaiseksi. Hän aloitti golfin harrastamisen 9-vuotiaana kouvolalaisen Koski-Golfin riveissä ja jo silloin hän alkoi haaveilla ammattilaisurasta.

Junkkari on viime vuosina saavuttanut muun muassa SM- ja EM-mitaleita, joiden myötä ajatus ammattilaisuudesta on koko ajan vahvistunut. Lisäksi hänen viime vuonna saamansa stipendi nopeutti päätöstä.

”Unelma, mistä en osanut edes unelmoida”

Krista Junkkarille myönnettiin viime keväänä ruotsalaisen golfarin Annika Sörenstamin säätiön stipendi, joka mahdollistaa kolmivuotisen harjoittelun Yhdysvalloissa.

Stipendiä hakivat kymmenet amatöörigolfarit ja Junkkari on yksi neljästä, joka sen sai.

– Stipdendin saamiseen vaikuttivat minun asenteeni, määrätietoisuus ja sitoutuminen golfiin, kertoo Junkkari.

Avaa kuvien katselu Krista Junkkari sai kolmivuotisen stipendin Yhdysvaltoihin. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Kolmivuotinen stipendi tarjoaa ensimmäisenä vuonna Junkkarille talon, auton sekä harjoittelumahdollisuuden Etelä-Carolinassa olevalla kentällä. Lisäksi hän saa rahallista tukea kilpailemiseen.

– Toisena ja kolmantena vuonna asunto- ja autoetua ei ole, mutta onhan tämä ihan uskomaton mahdollisuus. Unelma, mistä ei aikanaan osannut edes unelmoida.

Entinen ammattilaisgolfari Annika Sörenstam on yksi maailman menestyneimmistä naisgolfareista. Junkkari on tavannut Sörenstamin useita kertoja ja saanut tältä tärkeitä neuvoja tulevaa ammattilaisuraa varten.

– Tärkein neuvo mitä olen saanut, on se että pitää olla tietynlaista urheilijamaista itsekkyyttä. Eli vaikka kisoissa kilpakumppanit ovat tuttuja, niin silti pitää muistaa, että oma etu on kisoissa tärkeintä, sanoo Junkkari.

Ammattilaisuus ei paljon muuta elämää

Krista Junkkari aloittaa ammattilaisena tänä vuonna. Hän ei usko, että elämä sen myötä muuttuu paljoakaan.

– Olen jo niin kauan elänyt ja hengittänyt golfia ja arkeni on täynnä harjoittelua ja kisoja, joten ammattilaisuus ei tuo siihen valtavasti muutosta. Ehkä ainoa muutos on se, että voin kutsua itseäni ammattilaiseksi enkä vain pyrkijäksi, nauraa Junkkari.

Avaa kuvien katselu Krista Junkkarin tavoitteena on päästä olympialaisiin. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Tavoitteena Junkkarilla on kehittyä golfarina sekä päästä pelaamaan ja pärjätä isoissa kisoissa kuten Solheim-cupisssa ja LPGA-kiertueilla. Solheim-cup on naisten joukkuekisa Eurooppa vastaan USA ja LPGA-kiertue on naisten korkein ammattilaiskiertue maailmassa. Kiertue sisältää useita kisoja eri maissa.

– Ja tietysti olympialaiset ovat yksi iso unelma, toteaa Junkkari.

Kirsta Junkkari toivoo, että hän saisi pelata mahdollisimman pitkään ja kun oma peliura on ohi, hän haluaa auttaa nuoria golfareita.

– Haluan kertoa nuorille, miten omia unelmia voi ja kannattaa lähteä saavuttamaan, sanoo Junkkari.