Jämsän lämpövoimalan räjähdyshälytyksen aiheutti kylmä hake

Keski-Suomen pelastuslaitos sai maanantaina iltapäivästä poikkeuksellisen hälytyksen Hallin taajamassa voimalaitoksen lämpökattilassa sattuneesta räjähdyksestä.

Pelastuslaitoksen saamien alkutietojen perusteella räjähdys tapahtui kattilan sytyttämisen aikana ja siitä aiheutuneen paineaallon seurauksena rakennuksen seiniin tuli vaurioita.

Jämsän Aluelämpö oy:n toimitusjohtaja Hannu Soikkeli sanoo kuitenkin, että varsinaisesta räjähdyksestä voimalalla ei ollut kyse, vaan kattilassa laukesi varojärjestelmä.

Tapahtumaketjun aiheutti Soikkelin mukaan kattilan polttoaineena käytetty kylmä ja jopa jäinen hake, joka tukahdutti tulen, alkoi muodostaa kattilaan häkää ja lopulta johti varoitusjärjestelmän laukeamiseen.

– Kattila on toiminut, kuten sen on suunniteltukin tällaisessa tilanteessa toimivan, eli sinne syntynyt paine on purkautunut räjähdysluukkujen ja seinän kautta ulos, Soikkeli kertoo.

– Tulta ei ollut muualla kuin uunissa, Soikkeli sanoo.

Ei haittaa seudun lämmönjakelua

Alueella oli tapahtuma-aikaan kolme ihmistä. He eivät loukkaantuneet tilanteessa, eikä siitä aiheutunut vaaraa sivullisille.

Kattilaa oltiin Jämsän Aluelämmön käyttöpäällikön Aki Niemisen mukaan ottamassa käyttöön tämän viikon kireitä pakkasia silmällä pitäen. Niemisen mukaan kattilan vikaantumisesta ei aiheudu haittaa seudun lämmönjakelulle, vaan tarvittaessa käyttöön on otettavissa varakattiloita.

Kattilaan aiheutuneita vaurioita on lämpöyhtiön mukaan päästy selvittämään tämän päivän aikana. Taloudelliset vahingot jäävät toimitusjohtaja Hannu Soikkelin arvion mukaan joihinkin tuhansiin euroihin.