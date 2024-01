Porissa ammuttiin 15-vuotias, mutta se on Suomessa harvinaista – selvitimme, kuinka paljon alaikäisiä kuolee henkirikoksen uhrina

Porissa kuoli maanantai-iltana 15-vuotias poika, jota ammuttiin yksityisasunnossa uudenvuodenaattona. Poliisin mukaan nuorten väkivalta on lisääntynyt merkittävästi.

Alaikäisiä joutuu henkirikoksen uhriksi Suomessa hyvin harvoin.

Porissa kuoli maanantai-iltana 15-vuotias poika, jota ammuttiin yksityisasunnossa uudenvuodenaattona. Rikoksesta on otettu kiinni neljä epäiltyä, joista kaksi on alaikäisiä.

Yle pyysi Poliisihallitukselta tilastoja alaikäisten uhrien osuudesta henkirikoksissa. Viime vuonna henkirikoksen uhrina kuoli kaksi alaikäistä, vuonna 2022 kuusi.

Henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia eli henki- ja väkivaltarikoksia on koko väestössä vuositasolla noin 40 000. Suurin osa niistä on pahoinpitelyitä.

Alaikäiset henkirikosten uhreina

0–14-vuotiaat 2022 2023 Murha 2 1 Murhan yritys 4 9 Tappo 3 0 Tapon yritys 9 10 Yhteensä 18 20 15–17-vuotiaat Murha 1 0 Murhan yritys 2 1 Tappo 0 1 Tapon yritys 12 14 Yhteensä 15 16

Lähde: Poliisihallitus

Alaikäisen kuollessa henkirikoksen uhrina tekijä on usein perheenjäsen tai muu lähiomainen. Viime vuosina rinnalle on tullut nuorten huolestuttavasti lisääntynyt katuväkivalta.

– Tavallisesti kyse on ollut perhesurman tyyppisistä tapauksista. Pelko on kuitenkin olemassa, että nuorten tekemä ja kohtaama väkivalta on syrjäyttämässä tämän, sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Pekka Heikkinen.

Viime vuoden murhan yritykset ovat osoitus juuri tästä ilmiöstä.

– Tilastoissa näkyy ilmiö, jossa nuoret ryöstävät toisiltaan merkkilenkkareita tai muuta vaatetta päältä. Jos nuorta on uhattu tai sohittu teräaseella, se saattaa olla tapon tai peräti murhan yritys, varsinkin jos uhri saa vakavia vammoja.

Heikkisen mukaan niin sanottuja täytettyjä henkirikoksia eli murhia ja tappoja, joissa uhri kuolee, on koko väestössä nykyisin alle 100 vuodessa.

– Vielä muutama vuosi sitten luku oli paljon suurempi.

Ryöstörikokset nousseet viime vuosien ilmiöksi

Nuorten rikollisuus kasvussa

Pekka Heikkinen ei ota kantaa Porin ampumistapaukseen suoraan, koska ei ole tutkinnassa mukana. Tapaus on myös tuore, eikä sen motiiveista tai taustoista tiedetä vielä juuri mitään.

Yleisesti ottaen kasvanut katu- ja jengiväkivalta näkyvät Heikkisen mukaan myös tilastoissa.

– Yleisellä tasolla voi sanoa, että kun etenkin alle 15-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on kasvussa, se tulee tarkoittamaan todennäköisesti myös sitä, että tapahtuu myös enemmän vakavia rikoksia, joissa alaikäinen on uhri tai tekijä.

Poliisihallituksen toimittamissa tilastoissa alaikäiseen kohdistuvia tapon yrityksiä on eniten. Osa näistä selittyy liikenneonnettomuuksilla. Esimerkiksi Eurassa sattuneessa liikenneonnettomuudessa tekijä tuomittiin taposta ja tapon yrityksestä. Kuljettajana ollut 16-vuotias poika loukkaantui ja matkustajana ollut 13-vuotias tyttö kuoli.

Väkivallalla on tapana koventua

Poliisi ei ole kasvattaja

Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen on huolissaan nuorten rikollisuudesta.

– Kylmä tosiasia on, että alle 15-vuotiaiden väkivalta on lisääntynyt merkittävästi. Poliitikot ja päättäjät helposti sanovat, että suurin osa nuorista voi hyvin. Tämä pitää paikkansa, mutta pitäisi muistaa, että entistä suuremmalla osalla menee todella huonosti.

Heikkinen korostaa varhaisen puuttumisen tärkeyttä.

– Se taas ei ole ainoastaan poliisin tehtävä. Poliisi ei ole kasvattaja eikä sosiaalityöntekijä. Siinä vaiheessa, kun nuoren asia tulee poliisin hoitoon, paljon asioita on turhan usein jo mennyt pieleen.