Sähkön hinnassa voi vielä tulla piikkejä, kun pakkanen paukkuu, vaikka keskiviikko on ”maltillinen” päivä

Sähkönkulutus on hyvin korkealla tasolla, mutta tuontisähkön pitäisi riittää.

Paukkupakkaset nostivat sähkön hinnan lähes 60 senttiin kilowattitunnilta tiistaiaamuna, mutta iltaseitsemän aikaan ylin hinta jää noin 31 senttiin sähköpörssi Nord Poolin mukaan.

Helenin salkunhoidon ryhmäpäällikön Juho Kinnin mukaan tiistaiaamun hintapiikki johtui siitä, että Ruotsin siirtoyhteydet täyttyivät tilapäisesti.

– Sen jälkeen sähköä tuodaan Virosta enenevissä määrin ja se on kalliimpaa, koska kapasiteetti siellä nojautuu fossiilisiin polttoaineisiin. Siinä vaiheessa hintataso erkanee pohjoismaisesta hintatasosta.

Pakkasten jatkuessa lähipäivinä sähkön hinnassa saattaa edelleen tulla uusia piikkejä, arvioi sähköyhtiö Väreen salkunhoitaja Risto Kinnunen.

– Hinta tulee olemaan jatkossakin kallista. Toki nyt on nähty se ilmiö, että sähkönkulutus joustaa, eli sähkönkäyttöä on vähennetty, kun kuluttajien sopimustyypit ovat muuttuneet pörssisähköpohjaiseksi. Tietoisuus sähkön hinnan kalleudesta näinä päivinä on hyvin selvillä, ja monet ovat vähentäneet sähkönkäyttöä huippukulutuksen kalliiden tuntien aikana.

Sähköpörssi Nordpoolin mukaan hinta laskee kuitenkin keskiviikkona reilusti. Aamulla hinta on korkeimmillaan kello 9:n aikaan, eli 16,50 senttiä kilowattitunnilta. Illalla kello 18:n aikaan hinta nousee 18,30 senttiin.

Mistä huominen hinnanlasku johtuu?

– Yleensä hintapiikki on maanantaiaamussa, kun tehtaat käynnistävät prosessejaan. Tällä viikolla arki kodeissa ja työpaikoilla alkoi tiistaiaamuna. Usein viikon kuluessa aamun piikit tasaantuvat, kun teolliset prosessit ovat jo käynnissä. Keskiviikkona on jo maltillisempaa, Juho Kinni sanoo.

Tänään sähkön verollinen keskihinta on noin 22 senttiä kilowattitunnilta. Miten hinta kehittyy tulevina päivinä?

– On vaikea arvioida, miten kulutuksen vaikutus heijastuu lähipäivinä, mutta kun säätila nostaa kulutusta joka tapauksessa ja rakennukset jäähtyvät entisestään, se voi nostaa sähkön hintaa, tai pitää hintatason vähintään nykytasolla, Kinnunen sanoo.

– Koska se oli keskihinta tänään, niin voihan se olla myöhemminkin, kun sää pysyy samanlaisena. Tosin keskiviikkona se on noin 12,40 senttiä kilowattitunnilta, mikä on aika normaali talvihinta, Kinni toteaa.

Tiistaiaamuna kello 8–9 pörssisähkön verollinen hinta oli lähes 60 senttiä kilowattitunnilta. Uskotko, että tästä mennään vielä ylöspäin tällä viikolla?

– Siinä alkaa tulla raja vastaan. Yksittäisiä kalliita piikkitunteja voi tulla jatkossakin, mutta jos sähköntuotanto pysyy nykytilanteessa, en usko, että tuota kovempia hintoja nähdään, mutta kaikki on toki mahdollista, Kinnunen sanoo.

– Jos on tiukka kysyntätilanne, on mahdollista, että yksittäisten tuntien hinta nousee, mutta yleinen hintataso tuskin pitkäaikaisesti nousee hälyttävän korkeisiin lukemiin, Kinni arvioi.

Entä jos pakkanen vielä kohoaa, voiko sähkönhinta nousta tiistain tasosta?

– Se on ihan mahdollista, koska meidän tuotantokapasiteettimme on kuitenkin rajallinen. Tuulivoimatuotanto auttaa parhaillaan suhteellisen hyvin, mutta jos se vähenisi, tämä näkyisi hinnannousuna, Kinnunen kertoo.

Osaatko arvioida, mikä olisi korkein senttimäärä kilowattitunnilta, mihin voidaan mennä tällä viikolla?

– Tuota on mahdoton arvioida. Teoriassa hinta voi vaikka tuplaantua, mutta todennäköistä on, että tämän päivän hintatasoissa jatkossakin liikutaan, koska tämä on hyvin kylmä päivä, Kinnunen pohtii.

– Sääennusteet koko viikolle pysyvät aika kylminä. Sen puolesta ei suurta muutosta varmaan tule. Tuulituotantoa näyttää olevan ihan kohtuullisesti sekä Suomessa että pohjoismaisella tasolla. Se auttaa tässä tilanteessa, kun olemme osa eurooppalaista sähköjärjestelmää, Kinni sanoo.

Millaisessa tilanteessa hinta voisi tuplaantua?

– Jos tulee ongelmia sähköntuotannossa tai siirrossa Suomen suuntaan. Käytännössä ne ovat tilanteet, jolloin hintataso voisi nousta reilusti. Eli toivotaan nyt, että meidän tekninen kapasiteetti sekä sähkönsiirron että -tuotannon osalta pysyy toimintakunnossa, Kinnunen sanoo.

Fingridin valvomopäällikkö Arto Pahkin, kuinka korkealla tasolla sähkönkulutus on näin pakkassäällä?

– Kyllä sähkönkulutus on tällä hetkellä aika korkealla, 14 300 megawatin tuntumassa, joka aiemmin syksyllä ennustettiin talven huippukulutuksen tasoksi. Nyt ollaan siinä rajoilla, että ylitetään tämä arvo, Pahkin sanoo.

Minkälaisia seurauksia tämmöisellä tilanteella voi olla?

– Sikäli tällä hetkellä on hyvä tilanne, että rajasiirrot Ruotsista ja Virosta toimivat hyvin, ja kotimaista tuotantoa on nyt riittävästi tähän kulutukseen.

Riittääkö tuontisähköä rajojen yli meille?

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että Ruotsissa ja Norjassa lämpötilat ovat kohtuulliset, ja siellä on kapasiteettia hyvin. Vikaantumisia ei juuri ole tiedossa.

Millä tasolla sähkönkulutus on tulevina päivinä?

– Nyt näyttää siltä, että pakkanen jatkuu vielä loppuviikon ajan, ennen kuin rupeaa perjantaina vähän lauhtumaan. Uskon, että mennään vielä 14 500 megawatista vähän yli. Jos kulutus lisääntyy ja tuotantoa tarvitaan lisää, sitä joudutaan tekemään kalleimmalla muodolla eli kivihiilellä, öljyllä ja kaasulla. Silloin voi olettaa, että hintakin nousee.