Vuorotteluvapaalle haetaan kiivaaseen tahtiin – moni haluaa pitää kaivatun tauon nyt, kun se on vielä mahdollista

Vuorotteluvapaalle jääminen kiinnostaa nyt enemmän kuin aikoihin. Esimerkiksi Uudellamaalla vuorottelusopimuksia on tehty joulukuussa arviolta lähes tuplasti enemmän kuin normaalisti.

Asiantuntija Teija Määttälä Uudenmaan TE-toimistosta kertoo, että sopimusten käsittelyyn on tarvittu myös apuvoimaa.

– Kyllä näitä tulee nyt ihan solkenaan. Uskon, että kevät on kiireinen.

Myös muualla tuntuma on sama. Pirkanmaalla yhteydenotot vuorotteluvapaaseen liittyen ovat kasvaneet jonkin verran ja Pirkanmaan TE-palveluiden johtaja Juha Sandberg ennakoi vuorottelusopimusten määrän kasvavan jonkin ajan sisällä.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa on tällä hetkellä käsittelyssä noin 70 vuorottelusopimusta. Ajankohtaan nähden se on tavallista enemmän, sanoo palvelujohtaja Tarja Jokimäki.

– Meillä on kolmen hengen tiimi, joka hoitaa vuorottelusopimuksia muiden töidensä ohella. Tähän saakka olemme pystyneet vastaamaan kysyntään, mutta olemme kyllä varautumassa mahdolliseen kysyntäpiikkiin kevään ja kesän ajalle.

Uutiset vapaan loppumisesta herättivät kiinnostuksen

Hallitus kertoi alkusyksystä lakkauttavansa vuorotteluvapaan yhtenä osana työelämää koskevia uudistuksia.

Uutisen jälkeen puhelimet alkoivat piristä TE-toimistoissa. Teija Määttälän mukaan loppuvuodesta tahti vain kiihtyi.

– Moni on ajatellut ottaa vuorotteluvapaata jossain kohtaa. Nyt he ovat tajunneet, että on viimeinen hetki toteuttaa unelma pitkästä vapaasta ennen kuin järjestelmä lakkautetaan.

Avaa kuvien katselu Kun vakituinen työntekijä pitää vuorotteluvapaalla taukoa työelämästä, hänen tilalleen palkataan työtön työnhakija. Työt voidaan järjestellä myös niin, ettei sijainen tee täsmälleen samaa työtä kuin lähtijä. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Näillä näkymin hallituksen esitys vuorotteluvapaalain kumoamisesta on tulossa eduskunnan päätettäväksi helmikuussa.

Esitysluonnoksen mukaan vuorotteluvapaan voisi aloittaa vielä 31. heinäkuuta ja se voisi jatkua 180 kalenteripäivän enimmäismäärän.

Vapaan suosio on laskenut huippuvuosista

Viime vuosina Uudellamaalla on tehty noin tuhat vuorottelusopimusta vuodessa.

Koko Suomessa vuonna 2022 vuorotteluvapaalle jäi yhteensä 3 250 työntekijää. Vuonna 1996 alkaneen järjestelmän huippuvuosi oli 2008, jolloin vuorotteluvapaalle jäi yli 20 000 suomalaista.

Suosion laskun takana on ollut vuorotteluvapaan ehtojen kiristyminen.

Nykyisellään vuorotteluvapaakorvaus on 70 prosenttia ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta ja vapaalle voi jäädä, jos työhistoriaa on vähintään 20 vuotta. Vuorotteluvapaan sijaiseksi on löydyttävä kriteerit täyttävä työtön työnhakija.

Tarkemmin ehdoista kerrotaan muun muassa Työmarkkinatorin nettisivuilla.

Santeri Suutala oli viime keväänä vuorotteluvapaan sijaisena Alavuden yläkoulussa. Katson, mitä hyötyä pestistä hänelle oli.

Teija Määttälän mukaan vuorotteluvapaan sijaisuus on ollut monelle vaikeasti työllistyvälle hyvä väylä työelämään.

– Esimerkiksi moni nuori on näyttänyt kyntensä sijaisuuden aikana ja saanut sen jälkeen pidemmän pestin tai jopa vakituisen työpaikan.