Oletko kokeillut Ozempicia tai muita uusia laihdutuslääkkeitä? Kerro Ylelle, teemme juttua

THL:n mukaan suomalaisista 18–29-vuotiaista ylipainoisia on 35 prosenttia naisista ja miehistä lähes puolet. Kuvituskuva.

Parin viime vuoden aikana tyypin 2 diabeeteksen hoitoon kehitetty lääke Ozempic on yleistynyt laihdutuskäytössä Suomessa.

Hiljattain markkinoille tuli myös kilpaileva valmiste Wegovy. Kummankin lääkkeen vaikuttava aine on semaglutidi, joka vähentää ruokahalua. Wegovyssa aineen pitoisuus on korkeampi, ja lääkkeen teho on siten suurempi.

Maailmalla lihavuuden hoitoon on kokeiltu tutkimuksissa vieläkin tehokkaammaksi todettuja lääkkeitä, kuten tirtsepatidia, kagrilintidia ja retatrutidia.

Kaikki kyseiset lääkkeet imitoivat suolistohormoneja, jotka säätelevät kylläisyyden tunnetta.

Yle etsii haastateltavia, jotka ovat kokeilleet edellämainittuja uusia laihdutuslääkkeitä.

Oletko onnistunut pudottamaan painoasi? Miten lääkkeen käyttö on muuttanut elämääsi? Oletko kokenut sivuvaikutuksia? Aiotko käyttää lääkettä pysyvästi tai lopettaa sen käytön saavutettuasi tavoitepainosi?

Voit kertoa kokemuksistasi vastaamalla tästä.