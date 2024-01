Mielenterveyspotilas oli eristyksissä lähes 17 vuorokautta, toisia henkilökunta sitoo magneettivöillä

Oikeusasiamiehen kanslian virkamiehet tekivät toukokuussa yllätystarkastuksen Tampereen yliopistollisen sairaalan Pitkäniemen sairaalaan.

Yle pyysi tarkastuspöytäkirjan tietopyynnöllä ja sai sen tiistaina nähtäväkseen. Pöytäkirja paljastaa lukuisia puutteita etenkin potilaiden eristämisessä ja rajoittamisessa.

Tarkastus tehtiin, koska Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sai lyhyessä ajassa 124 Pitkäniemen sairaalan psykiatrisia osastoja koskevaa potilasturvallisuusilmoitusta. Ilmoituksissa oltiin huolissaan henkilökunnan puutteesta ja potilaiden suuresta määrästä.

Eristyksiä ketjutettiin minuutin välein

Nokialla sijaitsevan Pitkäniemen sairaalan eristämiset eivät pääsääntöisesti olleet pitkiä. Tarkastus paljasti silti useita muutaman vuorokauden kestoisia eristämisiä.

Yksi potilas oli eristettynä yhtäjaksoisesti peräti lähes 17 vuorokautta.

Potilaiden rajoituksia oli ketjutettu päättymään ja alkamaan minuutin välein, mitä raportti piti vakavana. Sairaaloiden on ilmoitettava, jos eristäminen kestää seitsemän vuorokautta ja sitominen neljä vuorokautta.

Apulaisoikeusasiamies suosittaa, että myös Pirkanmaan hyvinvointialueen psykiatriassa harkittaisiin huolellisesti pitkien eristämisten välttämättömyyttä.

Taustalla avohoidon ongelmat Potilaat ovat entistä sairaampia ja vaikeahoitoisempia avohoidon puutteiden vuoksi. Tarkastushetkellä psykiatrian toimialalta puuttui Pirkanmaalla 69 lääkäriä. Hoitojonossa oli 1 700 potilasta. Hyvinvointialue on tehnyt useita korjausliikkeitä tilanteen parantamiseksi.

Hygieniahaalari, tarrapeitto ja magneettivyö

Tarkastajien mukaan sairaalaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen ohjeessa ei ollut mainittu kaikkia Pitkäniemen sairaalassa käytettäviä rajoitustoimia.

Ohjeessa ei ole mainintaa esimerkiksi hygieniahaalarista, jossa on yleensä vetoketju takana.

Ohjeessa ei mainittu myöskään rajoite- tai tarrapeittoa. Kyseessä on eristyshuoneen patjalle laitettava tarrareunainen peitto, jonka tarrat kiinnitettiin, kun potilas tuotiin sen päälle. Tarrat aukeavat helposti, mutta antavat henkilökunnalle lisäaikaa huoneesta poistumiseen.

Tarkastuspöytäkirjassa nähtiin ongelmia myös sairaalan käytännössä sitoa levottomia ja helposti kaatuvia potilaita magneettivyöllä, jonka lukko avautuu magneettiavaimella.

Magneettivyöt olivat käytössä vanhuspsykiatrian ja muistisairaiden osastolla, jotta potilaat eivät kaatuisi ja vahingoittaisi itseään. Ohjeen mukaan magneettivyön käyttö voi kestää enintään kaksi tuntia. Lupa voidaan kuitenkin antaa myös yön ajaksi.

Mielenterveyslaissa ei ole erillisiä säännöksiä magneettivyön käytöstä potilaan liikkumisen estämiseksi hänen oman turvallisuutensa takaamiseksi, mitä raportti piti ongelmana.

Käytävän pätkällä oli patja

Pitkäniemen päihdepsykiatrian osastolla on pienmoduuli, josta käytetään myös nimitystä tarkkailuhuone tai ”punasolu”.

Käytännössä tämä on lyhyt käytävän pätkä, jossa on paksu patja. Lääkäri on määrännyt ”punasoluun” sellaisia potilaita, jotka eivät ole pärjänneet toisten potilaiden kanssa osastolla.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tila ei ole turvallinen eristämiseen.

Potilas voidaan eristää vastoin tahtoaan Jos hän käyttäytymisensä tai uhkauksensa perusteella todennäköisesti vahingoittaisi itseään tai muita. Jos hän käyttäytymisellään vakavasti vaikeuttaa muiden potilaiden hoitoa tai vakavasti vaarantaa omaa turvallisuuttaan tai todennäköisesti vahingoittaa omaisuutta merkittävästi. Jos potilaan eristäminen on välttämätöntä muusta erittäin painavasta hoidollisesta syystä.