Karmivaa, hersyvää tai tiukan asiallista seuraa – poimi tästä podcast-vinkit eripituisille lenkeille

Olo 2.0 – tästä tulee tapa Tammikuussa etsimme parempaa oloa yhdessä. Liity porukkaan

Jos ulkoillessa tuulen humina ja lintujen viserrys kyllästyttävät, voit pistää kuulokkeisiisi jotain aivan muuta. Yle Areenasta löytyy podcasteja moneen makuun. Halusit sitten pysyä ajan tasalla, nauraa vedet silmissä tai kehittyä paremmaksi ihmiseksi.

Jo kymmenen minuutin kävely virkistää. Samalla voit oppia jotain uutta itsestäsi tai muista.

Tässä Olo 2.0:n vinkit eripituisille kävelyretkille.

10 minuutin liikkumiseen

En sano mitään mutta outoa on

Valikoituja jaksoja vuodesta 2019 lähtien! Viki ja Köpi elävöittävät paikallislehtien tekstiviestipalstojen mehukkaimmat kirjoitukset radioteatterin keinoin. Mielipiteet ruoditaan läpi hyvällä huumorilla.

Kaverin puolesta kyselen

Kenellä on pahimmat mokat? No kaverilla. Anna Karhunen ja Tiia Rantanen kertovat kiusallisimmat jutut ja noloimmat sattumukset, joissa pääosassa on aina kaveri – tietenkin. Podcast tarjoaa varmat naurut ja helpotusta omaan (tai kaverin) häpeään.

Aikamonologeja

Faktaa ja mustaa huumoria yhdistelevä 8-osainen radiodokumenttisarja kertoo siitä, miksi tärkeät asiat tulevat usein valmiiksi vasta viime hetkellä itkun ja vaikerruksen kera.

Radio Sodoma

Muutaman vuoden takainen Radio Sodoma on edelleenkin helvetin ainut ja suosituin radiokanava. Sen kuolematon juontaja Kalevi Tuoninen (Antti Holma) vie kuulijan matkalle Sodoman pimeään maailmaan.

Radio Sodoma sisältää voimakasta kielenkäyttöä ja herkimpiä kuulijoita loukkaavaa sisältöä.

20 minuutin liikkumiseen

Kaisa Pulakan aikamatkat

Aikamatkoilla lennetään sinne tänne nykyisyyden, historian ja tulevaisuuden välillä. Lähde mukaan tutkimaan, millaisia merkityksiä meille tutut asiat ja ilmiöt ovat historian aikana saaneet ja miten niitä on käsitelty uskomuksissa, taiteessa, kirjallisuudessa ja populaarikulttuurissa.

Uutispodcast

Ylen Uutispodcast syventyy siihen, mikä on tärkeää juuri nyt ja tarjoaa syväsukelluksen yhteen uutisaiheeseen kerrallaan. Juontajina Reetta Rönkä ja Heikki Valkama, haastateltavina asiansa tuntevia vieraita.

Vuoden 2024 jokaisena arkipäivänä ilmestyvät jaksot käynnistyvät 10.1. uusina juontajina aloittavien Marleena Pellin ja Erkka Mikkosen seurassa.

Huippusuositut audiodraamat

Ylen huippusuositut audiodraamat tarjoavat kuulijoille mm. Gösta Sundqvistin, Armi Aavikon, Kikan, Dingon ja Nylon Beatin tarinat.

Aikuislapset

Aikuislapset käsittelee aikuisen mielen kehitystä – ja kehittymättömyyttä. Siitä ei ole tapana puhua, vaikka itse kunkin ajattelun kyvyt vaikuttavat jokaisen elämään ja yhteiskunnan toimintaan sen korkeinta johtoa myöten.

Toimittaja Johanna Korhonen ja aikuisen mentaalisen kehityksen tutkija Eeva K. Kallio pohtivat, miksi ja miten aikuisen mieli kehittyy – tai jää junnaamaan paikoilleen – ja mitä siitä seuraa.

30 minuutin liikkumiseen

M/S Mystery

Hyvä risteilevä Suomen kansa, välkomna ombord - tervetuloa M/S Mysteryn hyytävälle kolmoskaudelle!

Vinkkipuhelimeen tulvivia vihjeitä selvittelevä Riku Rantala suuntaa nyt katseensa Airiston syvänteeseen ja siellä mahdollisesti lepäävään joukkohautaan. Selviääkö usean laivalla kadonneen kohtalo vihdoin? Samaan aikaan podcastia kuunnellut joukko nuoria miehiä tunnistaa erään epäilyttävän laivavartijan, ja tämän liikkeet vuosien varrella alkavat hahmottua.

Ehkä kaikki on hyvin

Mitä kolmekymppisen ihmisen elämässä pitäisi olla, jotta voisi kokea onnistuneensa?

Ehkä kaikki on hyvin -podcastissa Katri Ylinen ja Tiina Svensk sukeltavat pintaa syvemmälle suorituskulttuuriin ja sukupolvensa kollektiiviseen ahdistuneisuuteen.

Olenko perseestä?

Tämä podcast on hersyvä safe space sinulle, joka ajaudut moraalisten dilemmojen äärelle, kiusallisiin tilanteisiin tai teet valintoja, jotka saavat sinut kysymään itseltäsi ”Olenko perseestä?”.

Näitä hetkiä ovat pohtineet myös Essi Lamppu ja Marjukka Mattila, jotka pitävät perseilypenkin sinulle lämpimänä. Olenko perseestä? -podcast kutsuu kaikki epätäydelliset ihmiset mukaansa jakamaan tarinansa puhtaampien omatuntojen puolesta.

Kiltin tytön tottelemattomuuskoulu

Toimittaja, mediapersoona ja entinen kiltti tyttö Tuija Pehkonen tutkii naisena olemisen rajoja, kiltin tytön taakkaa ja (epä)tasa-arvoa. Tuija tekee matkaa pois kiltin tytön roolista samalla pohtien, mitä kiltteydestä kannattaa säilyttää. Ensimmäistä kertaa Tuija avaa suoraan ja silottelematta omia kokemuksiaan niin lapsuuden Iisalmesta kuin mediamaailman ytimestä ja potkii samalla kumoon ahdasta kiltin tytön boksia, jossa myös hän on vuosikaudet hiljaa hymyillyt.