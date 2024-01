Tältä näyttää suomalaisten tyyli pakkasilla: ”Naama on kuin luistinrata, mutta sille ei voi mitään”

Tiina Piekkolalla on käsissään pelkät kynsikkäät, jotka jättävät sormenpäät paljaiksi.

Lämpövoimaloiden höyrypatsaat kohoavat kohti korkeuksia. Helsinki kärvistelee tällä hetkellä 15–17 asteen pakkasessa.

Albert Mäkelä puki tiistaina aamulla ylleen armeijan pitkät kalsarit ja poolon alimmaisiksi kylmää kampittamaan.

Miten puolustusvoimien tamineet ovat päätyneet hänen vaatekaappiinsa?

– Tarina ei kerro, sitä paitsi rikos on jo varmaan vanhentunut, Mäkelä sanoo ja nauraa.

Avaa kuvien katselu – Intin kalsarit ovat tosi lämpimät. En jaksa pukeutua megapaksusti, kun tulee liian kuuma sisälle mennessä, sanoo Mäkelä. Kuva: Matti Myller / Yle

Tiina Piekkola on pukeutunut muhkeaan vaaleankeltaiseen untuvatakkiin. Sen alla ovat joogavaatteet, villaiset housut ja villaa myös niiden alla.

Oululainen Piekkola on sitä mieltä, että Pohjois-Suomessa kasvaneet kestävät pakkasta paremmin kuin eteläsuomalaiset.

– Kyllä ehdottomasti on eroa, sata prossaa!

Avaa kuvien katselu Tiina Piekkola luottaa villaan ja kynsikkäisiin, joiden sisään sormenpäät voi välillä vetää lämpiämään. Kuva: Matti Myller / Yle

Kaino Wennerstrandin takkivalinta oli tänään helppo. Hänellä on yksi lämmin talvitakki.

Naama tietenkin on kuin luistinrata, mutta sille ei voi mitään. Kaino Wennerstrand

– Olin juuri pessyt tämän takin ja minusta tuntuu, että se on vielä vähän märkä. Ihan kuin takin kulma olisi vähän jäässä, Wennerstrand sanoo.

Avaa kuvien katselu – Minulla on alhaalta alkaen sukat, merinosukat ja olisiko vielä yhdet sukat. Jalassa on talvisaapikkaat. Legginssit ovat valmiina alla, koska olen menossa pelaamaan sulkapalloa, Wennerstrand sanoo. Kuva: Matti Myller / Yle

Huppu on vedetty pään yli, mutta pipoa hänellä ei ole.

– Kyllä näillä pärjää. Naama tietenkin on kuin luistinrata, mutta sille ei voi mitään.

Sari Antikainen näki sekä sääennusteesta että pakkasmittarista, että päivään pitää varautua pukeutumalla lämpimästi.

– Ei ole tullut kylmä, kun on ollut vain noin kilometrin pituisia matkoja käveltävänä. Ei ole edes tarvinnut vetää huppua kovin kireälle.

Avaa kuvien katselu – Kunhan pää ja kädet ovat hyvin suojattu ja on kunnon kengät, niin melkein jo pärjää. Mitä alempaa lähdetään, sitä vähemmän minulla on päälläni kerroksia, kunhan ei ole mitään extreme-urheilua edessä, Antikainen kertoo. Kuva: Matti Myller / Yle

Elina Bhutia luottaa niin ikään kerrospukeutumiseen. Hänellä on päällään parit paksut sukkahousut, hame ja puuvillapaita sekä villapaita. Lisäksi hänen yllään on liivi ja päällystakki.

– Sisällä sitten käydään vessan kautta ja otetaan yksi kerros pois, tai parikin.

Avaa kuvien katselu – Eilen odotin Onnibussia pakkasessa varmaan puolisen tuntia. Mutta kun on hyvät varusteet, niin kyllä se menee, Bhutia sanoo. Kuva: Matti Myller / Yle

Veikko Kurkaa lähti tiistaina miettimään pukeutumistaan lämpimimmän kautta: erittäin monta päällekkäistä vaatekerrosta.

– Tykit on totta kai. Ei ole villapaitaa, mutta on turtle neck ja huppari sen päällä. Takki on untsikka.

Avaa kuvien katselu – Jos on paikoillaan, vähän palelee, mutta niin kauan kuin liikkuu, pysyy lämpimänä, Kurkaa sanoo. Kuva: Matti Myller / Yle

Eveliina Sintonen ei pelkää pakkasta. Hän onkin joensuulainen, jolle Helsingin paukkupakkaset eivät tunnu kovin erikoisilta.

– Aina kun on pakkasta, laitan merinokerraston. Jos alkaa paleltaa, niin laitan huivin pään päälle.

Avaa kuvien katselu Eveliina Sintonen oli liikkeellä paljain päin ja kokonaan ilman käsineitä. Tosin matkaa oli tällä kertaa vain sata metriä Kallion kirjastoon. Kuva: Matti Myller / Yle

Porissa lämmiteltiin kauppakeskuksessa