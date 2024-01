Paukkupakkasista huolimatta laskettelukeskuksissa on riittänyt kävijöitä eri puolilla Suomea.

Kuopion Tahkolla pakkanen paukkui tiistaina 27 asteessa. Jämsäläinen Onni Mujunen ja tamperelainen Tommi Aalto osallistuivat kovasta pakkasesta huolimatta juniorilaskettelukisoihin.

– Eilen katsottiin säätiedotuksista, että menee aika tiukille, järjestetäänkö ollenkaan. Mutta ei täällä mahdottoman kylmä ole, Aalto sanoo.

Avaa kuvien katselu Tahkolla ihmiset nauttivat tiistaina pakkassäästä. Saksalainen Hannah Weit oli aluksi pelokas pakkasilman suhteen, mutta sää oli niin kaunis, että oli pakko lähteä rinteeseen. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Mujunen on varustautunut samoin kuin aina. Alla on kerrasto, jonka päällä on shortsit, kisapuku ja takki. Aallolla on enemmän vaatetta; kaksi kerrastoa, puku, shortsit ja päällä vielä toppavaatteet.

Sisätilojen lisäksi nuoret urheilijat lämmittelevät liikkumalla.

– Heilutetaan jalkoja, käsiä ja koko kroppaa, Mujunen selittää.

Lämpöpussit monoihin

Kittilän Levillä 23 asteen pakkasessa laskettelivat tiistaina kaarinalaiset Mikko ja Rita Suhonen. He olivat varautuneet kylmään säähän laittamalla hanskoihin ja monoihin kertakäyttöisiä, marketeissa myytäviä lämpöpusseja.

– Nämä kädenlämmittimet kun laitoin, niin tuntuu, että jo melkein polttaa täällä hanskoissa, Mikko Suhonen kertoo.

Kasvoihin käyvään viimaan niistä ei kuitenkaan ole apua. Rita Suhosen mukaan kypärämyssy ja tuubihuivi ovat hyvä yhdistelmä kasvojen suojaamiseen.

Avaa kuvien katselu Kaarinalaiset Mikko ja Rita Suhonen varautuivat kylmään säähän laittamalla hanskoihin ja monoihin kertakäyttöisiä lämpöpusseja. Kuva: Kati Rantala / Yle

Suhoset käyvät joka talvi laskettelemassa kelistä riippumatta. Kokemuksen myötä laskemista on opittu jaksottamaan riittävästi. Parinkymmenen asteen pakkasella se tarkoittaa, että muutaman laskun jälkeen käydään sisällä lämmittelemässä.

– Suomalaisella sisulla pärjätään, Mikko Suhonen kuittaa.

Oululaista Mikko Pessoa eivät paukkupakkaset hirvitä. Video: Kati Rantala / Yle, Toni Pitkänen / Yle

Rukalla tehdään riskiarviointeja

Kolmessakymmenessä asteessa viipyvä pakkanen ei säikäyttänyt tiistaina myöskään Rukan lomailijoita. Rukakeskuksen paikallisjohtaja Matti Parviainen sanoo, että rinteissä on ollut hyvin väkeä kylmästä säästä huolimatta. Näin siksi, että Rukan huipulla pakkasta on ollut vain noin 15 astetta, kun Rukankylässä ja laaksopaikoilla pakkanen on kiristynyt tällä viikolla yli 30 asteen.

Parviainen sanoo, että rinnekeskus varmistaa asiakkaiden turvallisuuden erityisen huolella kovien pakkasten aikaan.

– Teemme joka pakkasaamu riskiarvioinnin. Jos hissien kanssa tulee ongelmia, pystymme pelastamaan ihmiset hisseistä siten, etteivät he palellu.

Avaa kuvien katselu Rukan Hiihtokoulun opettaja Ilona Markula etsi tiistaina ulkomaalaisia oppilaitaan. – Ovat tainneet lähteä pakkasta karkuun, Markula naurahti. Kuva: Ensio Karjalainen / Yle

Parviainen sanoo, että kuluva pakkasjakso on ollut laskettelun kannalta otollinen, kun tuulet ovat pysyneet olemattomina.

Hän muistelee, että takavuosina ankkurihissiä on pyöritetty jopa 48 asteen pakkasessa.

Rovaniemellä tottumattomat turistitkin selviävät pakkasessa. Video: Juuso Stoor / Yle, Eelis Rytkönen / Yle

Lapset eivät pääse kelkkasafareille

Kelkkasafaritoiminnassa tehdään tällaisilla pakkasilla poikkeusjärjestelyjä, kertoo Rovaniemellä ja Lapin tunturikohteissa aktiviteetteja tarjoavan Lapin safarien safaritoimenjohtaja Jyrki Karonen. Lapsia ei oteta rekimatkustajiksi, jos pakkasta on yli 20 astetta.

– Heitä kuljetetaan linja-autolla tai minibussilla niihin kohteisiin, mihin normaalisti oltaisiin menossa kelkoilla, Karonen sanoo.

Aikuiset pääsevät edelleen retkille, mikäli menohalua ja seikkailumieltä löytyy. Karosen mukaan safareille lähdetään kuitenkin aina turvallisuus edellä ja kovilla pakkaslukemilla ohjelmaa voidaan esimerkiksi lyhentää.

– Osa ottaa sen seikkailuna, löytyy reipasta retkimieltä ja halua lähteä kokeilemaan arktista olosuhdetta. Sitten on se toinen pää, joka on hyvinkin herkästi sanomassa, etteivät enää halua tai uskalla lähteä mukaan, Karonen kertoo.

Tällaisessa tilanteessa etsitään korvaavaa ohjelmavaihtoehtoa esimerkiksi toiselta päivältä. Jos sellaista ei kuitenkaan löydy, saa asiakas rahansa takaisin.

Lapin safareilla ei ole kuitenkaan niin sanottua ”pakkasrajaa” eli astelukua, jonka jälkeen ohjelma automaattisesti peruttaisiin.

– Ollaan menossa niin kauan kuin kalusto liikkuu ja asiakkailla on seikkailumieltä.

Moottorikelkkasafarit eivät pysähdy kovassakaan pakkasessa. Video: Juuso Stoor / Yle, Eelis Rytkönen / Yle

Niin ikään aktiviteetteja Rovaniemellä ja tunturikohteissa tarjoavan Safartican operatiivinen johtaja Tommo Nevala kertoo, että safarioppaille kerrataan nyt kylmänsuojausta.

Lasten osalta yrityksen kelkkasafarien pakkasraja on -20 astetta, mikä on aiheuttanut paljon perhesafarien perumisia. Muita safareja järjestetään edelleen.

– Safarit ohjataan paikkoihin, missä pääsee lämmittelemään, Nevala kertoo tekstiviestillä.