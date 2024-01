Analyysi: Beyoncélla oli yksi uransa parhaista vuosista – silti kaikki puhuvat vain Taylor Swiftistä

Kesällä 2022 Beyoncén Renaissance nousi levylistojen kärkiin ja rikkoi striimausennätyksiä. Lukuisat kriitikot valitsivat sen vuoden parhaaksi levyksi.

Syyskuussa 2023 Beyoncén konserttikiertueesta tuli hetkeksi kaikkien aikojen tuottoisin naispuolisen artistin kiertue. Joulukuussa julkaistu Renaissance: A Film by Beyoncé on jo menestyneimpiä konserttitaltiointeja.

Silti aikakauslehtien kansia koristi loppuvuodesta toinen artisti, Taylor Swift.

Beyoncé on istunut pitkään popmaailman valtaistuimella, mutta viimeisen vuoden aikana häntä on vertailtu kollegaansa enemmän kuin koskaan.

Kun Time-lehti valitsi Swiftin vuoden 2023 henkilöksi, artisti ihmetteli lehden haastattelussa sitä, miksi juuri hänen ja Beyoncén suosioita vertaillaan niin ahkerasti.

– Selkeästi medialle ja fanikulttuurille on kannattavaa asettaa kaksi naista vastatusten, vaikka kyseiset artistit eivät suostuisi osallistumaan tuohon keskusteluun, Swift sanoi.

Ihan hatusta vertailua ei ole vedetty, sillä kuluneet puolitoista vuotta artistit ovat rikkoneet vuorotellen ennätyksiä.

Kilpailua ennätyksistä

Heinäkuussa 2022 Beyoncé julkaisi seitsemännen studioalbuminsa Renaissance. Sitä kuunneltiin julkaisupäivänä Spotifyssa 43 miljoonaa kertaa. Kyseessä oli naisartistien päiväkuunteluennätys kyseiseltä vuodelta.

Kolme kuukautta myöhemmin Taylor Swiftin Midnights murskasi ennätyksen 184 miljoonalla päiväkuuntelullaan.

Toukokuussa 2023 Beyoncé lähti ensimmäiselle soolokiertueelleen seitsemään vuoteen, ja kehuja sateli. Guardianin Malcolm Jackin mielestä 2000-luvun liveviihde otti kiertueen myötä loikan eteenpäin, Pitchforkin Julianne Escobedo Shepherd hehkutti tapaa, jolla show esitteli tanssimusiikin historiaa ja afroamerikkalaista taidetta.

Syyskuussa kiertueesta tuli puolen miljardin dollarin tuotoillaan kaikkien aikojen menestynein naispuolisen artistin kiertue.

Avaa kuvien katselu Beyoncén Renaissance-kiertue tuotti vuonna 2023 yli puoli miljardia dollaria. Kuva: Frank Micelotta/PictureGroup for Parkwood/Shutterstock/All Over Press

Taylor Swift oli samaan aikaan ensimmäisellä maailmankiertueellaan viiteen vuoteen. ”Uskomaton”, sanoi Atlanticin Spencer Kornhaber. Swiftin luomalle maailmalle ei löydy musiikkimaailmasta verrokkia, hehkutti Rolling Stonen Rob Sheffield.

The Eras Tour ohitti Renaissancen lipputuloissa nopeasti. Kiertue on tuottanut yli miljardi dollaria, ja tänä vuonna rikkoutuu mahdollisesti kahden miljardin rajapyykki.

Molemmat artistit julkaisivat kiertueistaan myös dokumentit. Taylor Swift: The Eras Tour oli vuoden isoimpia elokuvailmiöitä ja tuotti yli 250 miljoonaa dollaria. Renaissance: A Film by Beyoncé jäi 42 miljoonaan.

Kantriteini vastaan R&B-tähti

Beyoncén ja Taylor Swiftin välinen vertailu juontaa juurensa vuoden 2009 Video Music Awards -gaalaan, jossa Taylor Swiftin You Belong with Me palkittiin vuoden parhaana naispuolisen artistin musiikkivideona.

Siis siihen gaalaan, jossa Kanye West ryntäsi lavalle, nappasi mikrofonin Swiftiltä ja lausui kuolemattomat sanat:

– Annan sinun jatkaa, mutta Beyoncélla oli yksi kaikkien aikojen parhaista musiikkivideoista!

Beyoncén Single Ladies valittiin samana iltana lopulta vuoden parhaaksi videoksi. Beyoncé kutsui Swiftin lavalle pitämään kesken jääneen kiitospuheensa.

Pitkään artistit eivät käytännössä kilpailleet keskenään.

Swift oli nuori valkoinen kantriartisti, joka siirtyi 2010-luvulla modernimpaan popiin ja laajensi kuulijakuntaansa. Kasarin syntikkapopista vaikutteita ottanut, kriitikoiden kehuma 1989 (2014) oli yksi käännekohta. Levyltä löytyivät megahitit Shake it Off ja Bad Blood.

Destiny’s Childista soolouralle lähtenyt Beyoncé taas oli Switfiä kahdeksan vuotta vanhempi musta R&B-tähti, joka kääntyi 2010-luvulla kokeilevampaan ja poliittisempaan suuntaan. Afroamerikkalaista kulttuuria perannut Formation oli vuoden 2016 googlatuin kappale, ja Rolling Stone nimesi sen musiikkivideon kaikkien aikojen parhaaksi musiikkivideoksi.

– Enää Beyoncé ei miellytä valkoiseksi oletettua yleisöä levymyynnin toivossa, ja se toimii, Maryan Abdulkarim kirjoitti vuonna 2019.

– Beyoncé ei ole niinkään poptähti tai edes ikoni, vaan jo uskojärjestelmä, Vanity Fairin Josh Duboff kuvaili artistin asemaa.

Taylor Swift puolestaan tavoitti sekä kriitikot että ison yleisön pop rock- ja indiehenkisillä levyillään Lover (2019), Folklore (2020) ja Evermore (2020). Viime vuodet hän on myös äänittänyt vanhoja levyjään uusiksi saadakseen niiden oikeudet haltuunsa.

Swiftin musiikkia saatettiin pitää hajuttomana ja mauttomana, mutta suosio vain yltyi. Yksi syy lienee se, että Swiftin musiikki on päiväkirjamaisuudessaan monille helposti samastuttavaa.

Kun suosio lopulta nousi Beyoncén tasolle, ei vertailusta ole meinannut tulla loppua. Huipulle näyttää mahtuvan vain yksi nainen.

Miksi naiset laitetaan vastakkain?

Musiikillisesti Beyoncé ja Taylor Swift ovat kaukana toisistaan, mutta koska he ovat aikamme kaksi suosituinta naispuolista artistia, on vertailu nyt jatkuvaa.

Swift on niin tärkeä henkilö, että Yhdysvaltain isoin sanomalehtikustantaja palkkasi viime vuonna pelkästään Swiftiin keskittyneen toimittajan. Beyoncésta on raportoitu huomattavasti vähemmän, ja usein suhteessa Swiftiin. Kumpi on suositumpi, amerikkalaiset viihde- ja talousmediat ovat kysyneet.

Vertailun tarve liittyy artistien sukupuoleen, musiikintutkija Tammy L. Kernodle totesi NPR:n haastattelussa joulukuussa.

– Kukaan ei väitä, että Bruce Springsteen kilpailisi Ed Sheeranin tai muiden suosittuja kiertueita tehneiden miesten kanssa. Miksi naiset laitetaan aina vastakkain?

Kernodle muistutti, että amerikkalaisen popmusiikin historiassa on usein ollut tilaa vain yhdelle naiselle kerrallaan.

– Pidämme yhä miehiä alkuunpanijoina, määrittäjinä, suunnannäyttäjinä. Siksi heitä saa olla useita, ja he saavat olla myös keskinkertaisia. Naiset eivät saa. Meidän täytyy olla poikkeuksellisia, jotta voimme nousta huipulle.

Juuri nyt on selvää, kuka huipulla on. Beyoncé on saanut kriitikot polvilleen ja voittanut eniten Grammyja gaalan historiassa, mutta 2023 julistettiin Taylor Swiftin vuodeksi.