15-vuotias poika pyysi 14-vuotiaalta tytöltä rintakuvia: tuomittiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tekohetkellä 15-vuotiaan pojan lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä nuorena henkilönä. Hänet tuomittiin maksamaan 50 päiväsakkoa eli 300 euroa.

Kuukausi aiemmin 15 vuotta täyttänyt poika pyysi Snapchatissa 14-vuotiaalta tytöltä kuvia tämän rinnoista. Tyttö oli ensin kieltäytynyt, mutta lähetti noin 3–10 kuvaa Snapchatissa. Rinnoista oli peitetty nännit Snapchat-tarroilla.

Myös poika lähetti tytölle kuvia sukuelimestään ja pyysi tyttöä koskettelemaan itseään.

Yle kertoo tapauksesta, koska ilmiö, eli seksuaalisten kuvien pyytäminen, on yleinen nuorten keskuudessa, eivätkä kaikki tiedosta rikosoikeudellista puolta.

Kuvia oli pyydetty toistuvasti

Tytön mielestä häntä oli painostettu lähettämään kuvia. Poika kiisti painostaneensa asianomistajaa kuvien lähettelyyn tai uhanneensa paljastaa asianomistajan perhesuhteisiin liittyviä tietoja muille. Oikeus hylkäsi tältä osin syytteen.

Pojan mukaan kyse oli seurustelusuhteesta, jossa kuvia oli lähetelty puolin ja toisin. Tytön mukaan he eivät seurustelleet, vaan ”he tavallaan tykkäsivät toisistaan”.

Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että kun 14-vuotias tyttö saadaan lähettämään kuvan paljaista rinnoistaan, on kyseessä seksuaalisesti olennainen teko, joka on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä. Tuomioon vaikutti myös se, että kuvia oli pyydetty oikeuden mukaan toistuvasti.

Vastaaja oli juuri täyttänyt 15 vuotta eli oli oikeudellisesti rikosvastuussa.

Tuomittu ilmoitti tyytymättömyytensä tuomioon. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Pitää perustua suostumukseen

Pelastakaa Lapset -yhdistyksen kehittämispäällikkö Tanja Simola kommentoi ilmiötä yleensä, eikä ota kantaa tuomioon. Hän muistuttaa, että alastonkuvia jakavat niin nuoret kuin aikuiset.

Seksuaalissävytteisen sisällön jakamisen tulee perustua suostumukseen. Henkilöiden pitää siis keskenään sopia tällaisen sisällön jakamisesta.

Simolan mukaan yli puolet teini-ikäisistä on kertonut aloittaneensa ystävyyssuhteen netissä ja flirttaillut toisten nuorten kanssa sosiaalisessa mediassa. Vähäpukeiset tai alastonkuvat voivat Simolan mukaan olla tapa harjoitella omaa seksuaalisuutta.

Toisaalta nuoren voi olla Simolan mukaan joskus vaikeaa kieltäytyä oman alastonkuvan lähettämisestä tai vastaavan kuvan saamisesta. Moni pelkää, että oma kuva lähtee leviämään netissä.

Nuorille pitäisi antaa tietoa, miten suostumusta pyydetään ja kuinka se annetaan toiselle.

– Jokaisella on oikeus yksityisyyteen, oikeus suojella itseään ja oikeus tulla suojelluksi. Painostaminen, uhkailu, manipulointi eivät kuulu ihmisten välisiin suhteisiin.

Nuoret eivät ymmärrä, että kyse voi olla rikoksesta

Nuoret eivät aina tiedosta tekevänsä väärin ja siten ymmärrä, että heidän tekonsa voi olla rikos.

– Nuoret voivat ajatella, sukupuolen kokemuksesta riippumatta, että toinen nuori haluaa seksuaalissävytteisiä kuvia, Simola sanoo.

Tästä syystä Simolan mukaan tarvitaan näyttöön perustuvaa seksuaalikasvatusta.

Seksuaalissävytteisellä kuvamateriaalilla voidaan myös yhä useammin kiristää. Pelastakaa Lapsilla on nettivihje.fi-palvelu, jonne kuka tahansa voi lähettää vihjeen lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista tai siihen liittyvästä toiminnasta.