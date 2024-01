Poliisi on aloittanut esitutkinnan Halla-ahon tekemän rikosilmoituksen vuoksi, kahta epäillään kunnianloukkauksesta

Aiemmin koomikko Iikka Kivi ja Helsingin vihreä varavaltuutettu Aino Tuominen ovat kertoneet viestipalvelu X:ssä, että Halla-aho on tehnyt heistä rikosilmoituksen.

Helsingin poliisilaitos kertoi tiistaina aloittaneensa esitutkinnan epäillystä kunnianloukkauksesta.

Asia koskee presidenttiehdokkaan, eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) tekemää rikosilmoitusta kunniansa loukkaamisesta.

– Helsingin poliisilaitos vastaanotti 28. marraskuuta 2023 rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta. Ilmoituksen mukaan viestipalvelu X:ssä on julkaistu kommentteja, jotka ovat halventaneet kohdettaan. Kommenteissa on käytetty nimitystä ”fascist”, joka tarkoittaa suomennettuna fasistia, kerrottiin poliisin tiedotteessa.

Poliisin mukaan epäiltyjä on kaksi. Aiemmin koomikko Iikka Kivi ja Helsingin vihreä varavaltuutettu Aino Tuominen ovat kertoneet viestipalvelu X:ssä, että Halla-aho on tehnyt heistä rikosilmoituksen. Halla-aho on sanonut haluavansa selvittää, missä kulkevat leimaavien sanomisten rajat.

Poliisin mukaan esitutkinnan kestoa ei voi vielä arvioida.