Moni koira ulkoilee paukkupakkasilla vaatetettuna – kaikkein arimpia paikkoja on kuitenkin vaikea suojata

Kireillä pakkasilla monet lemmikkikoirat on puettu kiireestä kantapäähän. Irlanninsetteri Viima ulkoilee tavallisessa talvisäässä ilman vaatetusta, mutta paukkupakkasten varalle löytyy lämpöloimi.

Kova pakkanen tuo haasteita myös lemmikkien ulkoiluun. Kissat pysyttelevät mielellään sisällä, mutta koirat on vietävä tarpeilleen ulos säällä kuin säällä.

Paukkupakkasilla moni omistaja pukee koiralleen lämpöloimen ja suojaa tassut tossuilla.

Kaikki rodut eivät kuitenkaan vaatetusta kaipaa. Kylmänsietokyky on paitsi rotukohtaista myös yksilöllistä, sanoo eläinlääkäri Aija Rita Lemmikkiklinikka Mai-Vetistä Seinäjoelta.

Arktiset rodut pärjäävät ulkonakin, kun niillä on suojaa ja ne ovat tottuneet ulkoilmaan.

– Se on myös tottumiskysymys, turkki kehittyy kun koira on paljon ulkona.

Toisessa ääripäässä ovat karvattomat rodut, jotka on vaatettava kesälläkin auringon vuoksi.

Tassujakin palelee, mutta vauriot syntyvät usein muualle

Pakkassäällä moni koira alkaa nopeasti nostella tassujaan, etenkin ellei ole jatkuvassa liikkeessä. Tassut ovat nekin kylmälle arat, mutta itse asiassa kylmälle kaikkein herkimmät paikat löytyvät muualta.

– Korvalehden päät ja hännän pää on usein arka ja uroskoirilla kivekset.

Aija Rita lisää listaan myös tiineet ja imettävät nartut, joiden nisät ovat erityisen herkkiä pakkaselle.

Lemmikkien paleltumia on vuosien saatossa tullut MAi-Vetiin hoidettavaksi harvakseltaan, mutta ihan tavattomia ne eivät ole. Tyypillisimmin ne ovat juuri korvissa tai kiveksissä.

– Näitä alueita on vaikea suojata. Voi olla, että tulee yllätyksenä, että ne ovat alueita, jotka helposti kylmettyvät.

Koirien pukeminen sään mukaan on yleistynyt tuotevalikoiman kasvaessa. Vaatteista on apua, sanoo Aija Rita, mutta kaikkein kireimmillä pakkasilla paras neuvo on tyytyä ulkoilussa minimiin.

Pitkät paukkupakkasjaksot ovat kuitenkin harvinaisia, muistuttaa Rita.

– Sellaisina päivinä kannattaa tyytyä siihen, että koira pääsee tarpeilleen ja keksiä aktiiviselle koiralle tekemistä sisällä.