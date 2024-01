Israel iski Beirutiin – Hamasin varajohtaja kuollut

Israel on tappanut Hamas-terrorijärjestön varajohtajan, komentaja Saleh al-Arourin Libanoniin tiistaina tehdyssä lennokki-iskussa.

Hamas on vahvistanut iskun ja luonnehtinut sitä ”raukkamaiseksi salamurhaksi”, uutistoimisto Reuters raportoi.

Libanonin valtionmedian mukaan Israel iski pääkaupunki Beirutin eteläosissa sijaitsevaan Hamasin toimistoon surmaten yhteensä kuusi ihmistä. Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan muut iskussa kuolleet olivat al-Arourin henkivartijoita.

Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tapahtumia.

Maanantain vastaisena yönä Israelin asevoimat tuhosivat räjäyttämällä Al-Arourin omistaman talon Länsirannalla. Al-Arouria on pidetty Hamasin sotilassiiven tosiasiallisena johtajana Länsirannalla, The Times of Israel kirjoittaa.

Avaa kuvien katselu Surmansa saanut Saleh al-Arouri kuvattuna maaliskuussa 2007. Hän vapautui tuolloin israelilaisesta vankilasta osana vankienvaihtoa. Kuva: Jamal Aruri / AFP

Pääministeri tuomitsee iskun

Israel ja Libanonista käsin toimiva Hizbollah-ryhmä ovat ottaneet yhteen raja-alueella Israelin sotatoimien alettua Gazan kaistalla. Israel on toistuvasti varoittanut Libanonia asettumasta israelilaisia vastaan.

Israel on tähän asti pidättäytynyt iskemästä Libanonin raja-alueita syvemmälle. Hizbollah kertoi aikaisemmin tänään tehneensä useita iskuja israelilaisjoukkoja vastaan raja-alueella.

Libanonin pääministeri Najib Mikati on tuominnut Israelin tiistaisen iskun luonnehtien sitä rikokseksi. Pääministerin mukaan iskun tarkoitus on houkutella Libanon mukaan Israelin ja Hamasin väliseen sotaan.

Avaa kuvien katselu Saleh al-Arouria esittävä juliste Gazan kaupungissa elokuun lopulla. Kuva: Majdi Fathi / NurPhoto / Shutterstock / AOP

Lähde: Reuters, AP, AFP