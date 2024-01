Hamasin varajohtaja kuolema ei ollut sattumaa – tällainen rooli hänellä oli äärijärjestössä

Tiistaina lennokki-iskussa kuollut Hamas-terrorijärjestön varajohtaja, komentaja Saleh al-Arouri toimi Hamasin poliittisen puolueen varajohtajana ja oli mukana Hamasin sotilassiiven Izz al-Din al-Qassam -prikaatien perustamisessa.

Komentaja al-Arouri ja kuusi muuta ihmistä kuolivat tiistaina Libanoniin tehdyssä lennokki-iskussa. Al-Arourin lisäksi lennokki-iskussa kuoli kaksi muuta Hamasin korkea-arvoista jäsentä.

Israelin uskotaan olevan iskun takana, vaikka Israelin asevoimat ei ole suoraan vahvistanut osallisuuttaan surmaan.

Pääministeri Benjamin Netanjahu määräsi marraskuussa 2023 Israelin turvallisuuspalvelun Mossadin jäljittämään Hamasin johdon, The Times of Israel kertoi. Israelin puolustusministeri Yoav Gallant on sanonut Hamasin johtajien elävän ”lainatulla ajalla”.

Al-Arourin surman jälkeen Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun neuvonantaja Mark Regev kommentoi iskua lyhyesti kutsumalla sitä ”täsmäiskuksi Hamasin johtoa vastaan”.

Avaa kuvien katselu Saleh al-Arouria esittävä juliste Gazan kaupungissa elokuun lopulla. Kuva: Majdi Fathi / NurPhoto / Shutterstock / AOP

Saleh al-Arouri liittyi Hamasiin vuonna 1987.

The Times of Israel kertoi, että al-Arouria on pidetty Hamasin sotilassiiven tosiasiallisena johtajana Länsirannalla. Hän oli mukana vahvistamassa ääriryhmän sotilaallista läsnäoloa miehitetyllä Länsirannan alueella.

Vuonna 1992 Israel vangitsi al-Arourin ja tuomitsi hänet 15 vuoden vankeusrangaistukseen Länsirannan sotilassolujen perustamisesta.

Israelin korkein oikeus vapautti al-Arourin vuonna 2010.

Vapautumisensa jälkeen al-Arouri toimi neuvottelijana palestiinalaisvankien vapauttamisessa.

Lokakuussa 2011 hän osallistui neuvotteluihin israelilaissotilaan Gilad Shalitin vaihtamisesta palestiinalaisvankeihin. Vankienvaihdossa Israel vapautti yli 1 000 palestiinalaista.

Vankeustuomionsa jälkeen al-Arouri asui Syyriassa ja Turkissa, mutta asettui loppujen lopuksi Libanoniin. 57-vuotiaalla al-Arourilla kerrotaan olleen läheiset suhteet Libanonin Hizbollah-järjestön johtajiin.

Vuodesta 2021 al-Arouri johti Hamasin operaatioita Länsirannalla Libanonista käsin.

Israel ja Hizbollah-ryhmä ovat ottaneet yhteen raja-alueella

Libanonin tiedotusvälineiden mukaan al-Arouri kuoli Israelin lennokki-iskussa Etelä-Beirutin esikaupunkialueella Dahiyehissa. Kyseessä on ensimmäinen kerta Gazan sodan aikana, kun Israel on iskenyt Libanonin raja-alueita syvemmälle.

Libanonin väliaikainen pääministeri Najib Mikati tuomitsi iskun ja syytti Israelia Libanon vetämisestä Hamasin ja Israelin väliseen konfliktin.