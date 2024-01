Pakkaseen hyytyneitä autoja hinataan nyt kellon ympäri – hinausauton kuljettajalla on toive erityisesti auton avaimista

Hinausautoilla on riittänyt töitä, kun pakkaset paukkuvat. Harkka-Yhtiöiden kuljettajalla on autoilijoille selvä toive: älkää viekö avaimia kymmenien kilometrien päähän. Video: Lassi Lähteenmäki / Yle

Alkuvuoden kovat pakkaset ovat hyydyttäneet monien autot pihoihin. Tämä näkyy ruuhkina hinauspalveluyrityksissä koko maassa.

Ongelmia on ollut niin polttomoottoriautoissa kuin sähköautoissa, kerrotaan Oulun Hinauskeskuksesta.

– Yötä päivää on jouduttu ajamaan ja paljon antamaan käynnistysapua, kertoo Oulun ja Meri-Lapin alueella toimivan Hinaus-Hartikaisen toimitusjohtaja Kaisu Hartikainen.

Myös tamperelaisella Hinausautot Maanojan kuljettajalla Joni Rämöllä oli asiakkaita aamuvarhaisella jonossa jo tusinan verran. Ongelmia on aiheuttanut muun muassa dieselöljyn hyytyminen paukkupakkasissa.

Hän on tottunut siihen, että suomalaiseen talveen on luvassa yleensä vähintään yksi kunnon pakkasjakso.

– Aamusta iltaan on saanut mennä. Kalusto ja vehkeet ovat suunniteltu sillä tavalla, että yksi ihminen pärjää näiden kanssa.

Rämön mukaan yhden auton kyytiin ottaminen vie keskimäärin viisi minuuttia. Kerralla kyytiin mahtuu kaksi autoa.

Tamperelaisen Hinausautot Maanojan keskiviikkoaamu alkoi heti ruuhkalla. Hyppäsimme hinausautonkuljettajan Joni Rämön kyytiin. Video: Valtteri Kujansuu / Yle, Sanni Isomäki / Yle

Asiakkaita monen tunnin jonossa

Mikkeliläinen Hinaus Liikasen yrittäjä Sami Liikanen kertoo, että puheluita oli tullut tiistaina iltakuuteen mennessä noin 50. Määrä on moninkertainen tavanomaiseen talvipäivään verrattuna, jolloin tulee 10–20 tilausta.

Pahimmillaan jono on ollut jopa viiden tunnin mittainen.

– Tämä on 25. auto tänään. Jonossa on tällä hetkellä vielä noin kymmenen tilausta ja lisää tulee, Liikanen toteaa tiistaina tien päältä.

Toimitusjohtaja Tomi Sipilä H24 Hinauspalvelusta kertoo, että Lounais-Suomessa avunpyyntöjä on ollut moninkertainen määrä normaaliin talvipäivään verrattuna.

– Kaikkein eniten on tarvittu käynnistysapua, hän sanoo.

Jyväskyläläiseen Hedin Automotive hinauspalveluun oli huoltopäällikkö Mika Mattilan mukaan tullut tiistain aikana 147 puhelua. Niistä noin kymmenen oli koskenut auton huollon varaamista, ja loput puheluista liittyivät pakkasen aiheuttamiin ongelmiin.

Avaa kuvien katselu Kovassa pakkasessa hyytyneen ja jalkakäytävälle pysäköidyn jakeluauton etulasiin oli kiinnitetty ilmoitus Oulussa. Kuva: Risto Degerman / Yle

Laina-autoilla kysyntää

Pakkaseen jämähtäneet autot ovat työllistäneet myös vakuutusyhtiöitä ja autovuokrausyrityksiä.

Mikäli muuta vaihtoehtoa ei ole ja autonomistajalla on täyskasko, vakuutusyhtiö voi tarjota laina-auton. Niillekin on ollut kysyntää.

– Tällä hetkellä akuuttien sijaisautojen tarve on huomattavasti normaalia suurempaa. Tilanteeseen vaikuttavat sekä pakkanen että turistikausi, sanoo viestintäpäällikkö Katriina Puro LähiTapiolasta.

Hertzin aluejohtaja Sauli Toiva kertoo, että pääkaupunkiseudulla ja pohjoisessa Suomessa autovuokraamot joutuvat myymään jo ei-oota niille, jotka hakevat vaihtoautoa omansa tilalle.

Avaa kuvien katselu Hertzin aluejohtaja Sauli Toiva sanoo, että vuokra-autoille on nyt ollut todellinen tarve. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Tampereella laina-autojen 200 ajoneuvon valikoimasta on tällä hetkellä kymmenkunta vapaana.

– Vuoden alku on ollut poikkeuksellisen vilkas. Toiva sanoo.

Ennakointi on tärkeää

Moni autoilija on ollut joulun ja vuodenvaihteen aikaan lomalla, ja autoilu on voinut jäädä vähälle. Kun kohmeista autoa on yritetty pitkän tauon jälkeen käynnistää, se on jäänyt sijoilleen.

Yleisimpiä syitä auton käynnistymättömyyteen on huono akku.

– Yli viiden vuoden ikäinen akku alkaa jo olla ongelmatapaus tällaisilla pakkasilla, toteaa Kotkan Hinauspalvelun Jouni Ihalainen.

Pakkasen hyydyttäessä akun ovat keinot vähissä. Lämpö ja lataaminen auttaisivat, mutta kylmä akku ei välttämättä ota latausta vastaan. Akun irrottaminen voi aiheuttaa nykyautoille vahinkoa.

Lahtelaisen Akku-Ässän toimitusjohtaja Jyrki Kosonen neuvoo autoilijoita huolehtimaan akusta ennakoivasti.

– Laturi on akun paras kaveri ja sitä pitäisi käyttää, jotta akku toimisi kunnolla, hän huomauttaa.

Avaa kuvien katselu Jyrki Kosonen korostaa, että akun käyttöikä on rajallinen, eikä sen toiminnasta voi antaa takeita, vaikka auto saataisiin apukeinojen avulla käynnistymään. ”Tulee usein paljon halvemmaksi ostaa uusi akku kuin maksaa hinauksesta”, Kosonen sanoo. Kuva: Mikko Tuomikoski / Yle

Ammattilaiset kannustavat autoilijoita nyt omatoimisuuteen. Jos pakkaset pitkittyvät, voi esimerkiksi 12 voltin akkujen saatavuus vaikeutua.

Tomi Sipilä neuvoo pitämään autoa käynnissä edes hetken aikaa, jos se makaa joutilaana paikallaan.

– Pitäkää akut hyvässä kunnossa ja huoltakaa autoja tarpeeksi, niin säästytte suuremmilta ongelmilta, Sami Liikanen sanoo.

Myös Mika Mattila neuvoo autoilijoita omatoimisuuteen lämmityksen osalta.

– Maskipeitolla voi suojata konepellissä olevat ilmanottoaukot, mikä pitää muun muassa moottorin huomattavasti lämpöisempänä. Perinteinen lohkolämmitys auttaa käynnistyksessä.