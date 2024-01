Ylen MOT selvitti, että turkisalan talousvaikutuksia Suomessa on selvästi liioteltu. Työllisyyden on väitetty olevan kaksinkertainen todellisuuteen verrattuna ja verotuloja on paisuteltu. 30. tammikuuta kuvatut Sagafurs-yhtiön turkikset odottivat Vantaalla varastossa huutokauppaa, joka myöhemmin peruttiin vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

Kuva: Janne Järvinen / Yle