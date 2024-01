Turkistarhojen massiiviset lintuinfluenssatarkastukset pian ohi: jäljellä enää kymmenen tarhaa

Turkistarhojen tarkastukset ovat loppusuoralla. Tammikuulle on jäänyt vain 10 tilaa.

Turkistarhojen näytteenotto on loppusuoralla. Näytteidenotto jatkuu tällä viikolla joulutauon jälkeen.

Kauhavalaiselta turkistilalta on löytynyt ennen joulua lintuinfluenssatartunta, joka on järjestyksessään 71. Virusta on todettu siniketussa.

Turkistarhoista on nyt tarkastettu lähes kaikki: jäljellä on vain 10 tarhaa.

Tarkastukset jatkuvat joulutauon jälkeen tällä viikolla, kertoo Ruokaviraston eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osaston johtaja Terhi Laaksonen.

– Tarkastukset saadaan valmiiksi tammikuun aikana ja näytteetkin varmaan tutkittua ennen helmikuuta.

Kaiken kaikkiaan minkkitiloja on tarkastettu 115 ja kettu- ja supikoiratiloja 265.

Ruokavirasto määrää eläimet lopetettavaksi turkistarhoilta, joilta virusta löytyy.

Kieltäytynyt tila tutkitaan lopuksi

Laaksonen kertoo turkistuottajien suhtautuneen keskimäärin erittäin hyvin näytteenottoihin.

Yksi pohjalaistila on kieltäytynyt päästämästä näytteenottajia tilalleen viime vuoden puolella. Lain mukaan näytteet on kuitenkin otettava.

– Kieltäytyneet tilat kartoitetaan lopuksi ja tarkoitus on, että poliisi menee paikalle virkaeläinlääkärin mukana. Kieltäytyneitä ei ole tiedossa enempää kuin tuo yksi tapaus.

Korvauksia maksetaan lisää tammikuussa

Turkistarhaajille on maksettu korvauksia joulukuussa ennakkokorvauksia noin 5 miljoonaa euroa, eli osa haetuista korvauksista on jo maksettu.

Tammikuun toisella viikolla maksuun menee 1,3 miljoonaa.

– Korvauksia on sitten kaiken kaikkiaan maksettu 35 tarhaajalle. Päätimme maksaa kaikille hakeneille jotain, eikä niin, että ensimmäiseksi hakeneet saavat heti kaiken.

Korvaushakemusten käsittely jatkuu koko ajan. Maksut jatkuvat, kun Ruokavirasto saa käyttöönsä tämän vuoden määrärahat.

– Luultavasti näin käy maaliskuun alkupuolella.

Käsittelemättä ovat vielä näytteenottokorvaukset, joita voi saada näytteenoton vuoksi lopetetuista eläimistä.

– Minkit joudutaan lopettamaan turvallisuussyistä, kettuja ja supia ei yleensä tarvitse lopettaa.